У Маріуполі неадекват вбив пінцетом чоловіка на ринку

У суботу, 12 червня, в Маріуполі Донецької області на території Центрального ринку відбулося вбивство. Між чоловіками виник конфлікт, після якого один завдав іншому смертельний удар пінцетом в шию і втік.

Ним виявився 53-річний раніше судимий місцевий житель. За місцем його проживання також було виявлено знаряддя злочину. Тепер за умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поранений 36-річний чоловік помер на місці, не дочекавшись швидкої допомоги. Свідки запам'ятали зловмисника і описали його співробітникам поліції. Протягом двох годин вбивця був спійманий.

Нагадаємо, в Києві неадекватний чоловік причепився до компанії людей на пляжі, які відпочивали і рибалили. Він зламав людям вудки і найстрашніше - вдарив жінку по обличчю. При цьому пізніше з'ясувалося, що він зламав їй ніс і у потерпілої діагностували струс мозку.

Ми також писали про те, що в Одесі дівчина-підліток з лопатою і ножицями напала на пенсіонерку, побила її і пограбувала. 17-річна злочинниця вкрала старенький мобільний телефон і комп'ютер.

Пізніше з'ясувалося, що вона залізла у квартиру 79-річної жінки через вікно. Після пограбування вона замкнула свою жертву в будинку, і втекла.