У Маріуполі чоловік влаштував погром в АТБ: розніс прилавки сокирою

Причина, яка викликала такий яскравий спалах агресії. - відмова співробітників магазину обслуговувати дружину нападника, оскільки вона була без медичної маски.

Жінка намагалася зробити покупку, перебуваючи без ЗІЗ, тим самим порушуючи карантинні вимоги. Касир зробив їй зауваження і попросив надіти маску, як того вимагає законодавство. Однак покупниця відмовилася і наполягала на тому, щоб їй "пробили" товар.

Крім співробітників магазина, зауваження жінці робили і люди, які знаходилися поруч. Надіти маску її це не змусило. Товар їй не продали. Вже за межами касової зони між жінкою і одним з покупців стався конфлікт. Словесна перепалка проходила на підвищених тонах. Вона стверджувала, що ця людина її штовхнула, через що через якийсь час її чоловік і увірвався до магазину.

Він був з дружиною і сином, який знімав те, що відбувається. В руках у чоловіка була сокира. Забігши до магазину, чоловік почав громити касові апарати, стелажі і все, що знаходилося у прикасовій зоні. Намагався знайти касира, але нікого не знайшов. Охоронці і співробітники супермаркету відразу ж натиснули тривожну кнопку.

Зник з місця чоловік до того, як приїхали співробітники служби охорони та наряд поліції. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

"Жінка намагалася зробити покупку без маски, внаслідок чого співробітники їй відмовили. Ми дотримуємося найсуворіших заходів зі створення безпечних умов як для здійснення покупок, так і для роботи кожного співробітника. Нещодавно була інформація про те, що відповідно до внутрішнього розпорядження відтепер в магазинах АТБ наявність масок у покупців нібито не обов'язкова. Так ось: даний інцидент ще раз підтверджує, що компанія виконує всі необхідні заходи і діє виключно в законодавчому полі і в рамках чинного законодавства. Ми просимо кожного з розумінням ставиться до цих норм і до безпеки не тільки своєї, а й оточуючих, і наших співробітників", - повідомили в компанії.

Також в прес-службі АТБ додали, що загальна сума завданих чоловіком збитків становить понад 100 тисяч гривень. Точна сума встановлюється. Розгромлені 4 касові апарати, прикасові зони і зіпсований товар. Повний текст офіційної заяви можна прочитати на сайті компанії.

Особистість зловмисника встановлена - їм виявився 35-річний місцевий житель. Його затримали. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Корпорація АТБ вдячна співробітникам поліції за оперативну роботу і затримання злочинця.

Варто зазначити, що ця людина вже не перший раз вривається до магазину з сокирою і трощить все навколо. Минулого разу він розгромив продуктовий супермаркет в Центральному районі Маріуполя.За фактом події порушили кримінальну справу. Йому оголосили про підозру.

Чим закінчиться історія цього разу - покаже час. Про свій "подвиг" нападник спочатку повідомив на своїй сторінці у Facebook. У коментарях до цього посту дружина чоловіка похвалилася, що засоби індивідуального захисту вони з чоловіком не носили і не носять. Трохи пізніше пост був видалений.

Нагадаємо, що нещодавно мережею поширилася інформація про скасування масочного режиму в АТБ, яка пішла від головного санлікаря Віктора Ляшка. Через кілька днів, коли з'ясувалося, що звинувачення були голослівними, ряд ЗМІ написали спростування його слів.