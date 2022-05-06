RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі в "фільтраційних таборах" знущаються над українцями: годують людей баландою

Фото: у Маріуполі росіяни знущаються над українцями (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У блокадному Маріуполі російські військові намагаються встановлювати свої порядки і всіляко знущаються над українцями. Так, створюються "фільтраційні табори", куди вже насильно вивезли близько 2 тисяч наших громадян.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в ефірі Радіо НВ.

Деталі кричущих випадків

Вже місяць росіяни утримують людей, це в основному чоловіки.

"У нас вже є взагалі кричущі випадки: цілі мікрорайони приватного сектора, більше двох тисяч осіб було вивезено в Безіменне, в так званий фільтраційний табір. Зараз вони там утримуються, це виключно чоловіки, зараз вже четвертий тиждень йде", - повідомив Андрющенко.

За його словами, це своєрідна в'язниця, тому що людей утримують у будівлі школи, не випускають на вулицю, тільки з конвоєм, залучають до робіт, тримають, годують якоюсь баландою тричі на день, не надають медичної допомоги.

За інформацією Андрющенка, цих людей будуть переодягати в українську форму і залучати до параду, використовуючи начебто полонених на 9 травня в Маріуполі. Зараз окупанти вибудовують чоловіків двічі на день і перевіряють їх кількість.

Як зараз живе місто

Маріуполь зараз живе на межі гуманітарної катастрофи - тут немає води і їжі. Люди змушені розбирати завали за їжу, на вулицях міста знаходяться трупи вбитих людей. В українців відбирають документи.

Як ми раніше писали, Зеленський розповів про рятувальну операцію з Маріуполя. Вдалося евакуювати понад 300 осіб, а також понад 150 мирних жителів із заводу "Азовсталь".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем щодо евакуації людей з оточеного окупантами заводу" Азовсталь " в Маріуполі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь