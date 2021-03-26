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У Маріуполі від COVID-19 померло двомісячне немовля: "згоріло" за добу

Автор: Володимир Костирін

В Маріуполі в лікарні від коронавірусу померло двомісячне немовля. Медики намагалися врятувати малюка після госпіталізації, однак, на жаль, всі зусилля виявилися марними.

Про це 26 березня передає місцеве видання MRPL.CITY.

За словами медичного директора міської лікарні №4 Андрія Серветника, мама хлопчика хворіла на COVID-19, і у дитини були супутні захворювання.

Летальний випадок стався 23 березня.

Клінічний діагноз - COVID-19 на тлі важкого соматогенного фону, обтяженого двобічною пневмонією.

"Консультативно-експертна комісія буде зібрана при отриманні гістологічних і патоморфологічних даних. Після буде детальніший розбір цього випадку", - розповів Серветник.

Також він уточнив, що малюк перебував на лікуванні в соматичному відділенні та знаходився щодо питання вирішення соматичних проблем, передає "Сьогодні".

"Дитина мала ускладнення, які не пов'язані з ковідом, але які вплинули на його перебіг", - зазначив директор лікарні.

Малюк помер через добу після госпіталізації.

Медик додав, що в лікарні стан хлопчика швидко погіршувався.

Раніше повідомлялося, що в Ужгороді вагітна жінка з COVID-19 втратила дитину.

Нагадаємо, нещодавно лікар назвала основні симптоми COVID-19 у дітей.

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