RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Марафоны похудения эффективны или нет? Тренер удивила ответом

Почему марафоны похудения не действуют (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

После новогодних праздников особенно популярны марафоны похудения. Реклама этих услуг выскакивает чуть ли не на каждом шагу. И хотя они обещают быстрый и хороший результат, действительно ли они эффективны?

О том, действуют ли марафоны похудения, рассказала фитнес тренер на своей странице в Instagram.

Эффективны ли марафоны похудения

"Худеем быстрее, чем в зале", "похудение за 3 недели сидя дома" - кто не видел подобные призывы к фитнес-марафонам? Как круто! Несколько недель и ты худеешь хоть на десять килограммов. Зачем мучить себя постоянными тренировками, если это можно сделать за 3 недели. Все знают, что лишний вес, это болевая точка. И этим просто манипулируют. Именно поэтому количество желающих принять участие в марафонах становится больше", - объясняет тренер.

Однако у марафонов есть недостатки, негативно влияющие не только физическое состояние, но и психологическое:

  • Отсутствие индивидуальности. Физическая нагрузка и питание на марафонах для всех одинаковы. К тому же продукты могут не подходить вам по стоимости или индивидуальной переносимости. А темп и сложность физических упражнений может оказаться тяжелым.
  • Марафон кончается. После его окончания килограммы возвращаются. Именно так и никак иначе, если, конечно, вы не будете постоянно соблюдать регулярные тренировки и сбалансированное питание.
  • Никакой ответственности со стороны тренера и организаторов марафона. Ответственность за свое здоровье переложить на кого-то не получится. Как правило, до начала марафона предупреждают о том, что Вы должны пройти обследование и проконсультироваться с врачом.

Но при этом нельзя сказать, что марафоны не имеют смысла.
Они способны зарядить мотивацией и подтолкнуть к дальнейшим изменениям питания и физической активности.

"Главное - проконсультироваться с врачом и обследоваться, чтобы короткий марафон не стоил вам десяток тысяч на восстановление организма. Так что холодный ум и чувство меры лучший советчик в этом вопросе. Будьте активны всегда и не цепляйтесь на крючок легких и быстрых результатов", - советует тренер.

Ранее мы рассказывали о том, какие 10 самых распространенных ошибок допускаются при похудении.

Читайте также о том, каким должно быть питание после тренировки, чтобы тело было подтянуто.

Читайте РБК-Украина в Google News
порадидиета