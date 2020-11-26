Марадону намагалися врятувати кілька годин: деталі смерті легенди

Дієго Марадона помер у власному будинку в Буенос-Айресі 25 листопада 2020 року. Легендарному футболісту було всього 60 років. За офіційними даними, смерть спортсмена настала в результаті серцево-легеневого нападу.

Декомпенсація серцевої діяльності у Марадони сталася близько 10 години ранку за місцевим часом (Близько 15:00 за Києвом). Як повідомляє аргентинське видання Clarin, лікарі дві години намагалися врятувати життя легендарному футболісту, але всі їх спроби не увінчалися успіхом. Через дві години вони змушені були констатувати смерть Марадони.

Вранці він прокинувся, поснідав і повернувся знову в ліжко. Як розповіла медсестра, яка доглядала за спортсменом після операції, він сказав їй свої останні слова: "Me siento mal" (у перекладі – "Мені погано"). Медик негайно викликала швидку допомогу.

Рідні спортсмена розповіли, що Марадона був в останні стривожений і нервував. Вони прийняли рішення відправити його на Кубу для реабілітації.

На початку листопада Марадона потрапив до лікарні і йому зробили екстрену операцію на головному мозку. Його госпіталізували через сильний стрес, але на комп'ютерній томографії була виявлена субдуральна гематома.

Операція пройшла успішно і його виписали з лікарні через кілька днів. Останні два тижні він провів у своєму будинку в Тигрі під наглядом медсестри та відновлювався після операції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що син Дієго Марадони потрапив у реанімацію після звістки про смерть батька.