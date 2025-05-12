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Маньяки, убийцы и темные тайны: 10 сериалов, от которых стынет кровь

Понедельник 12 мая 2025 19:46
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Маньяки, убийцы и темные тайны: 10 сериалов, от которых стынет кровь Сериалы на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериалы о маньяках, психологии зла и взгляде в самые темные уголки человеческой не просто держат в напряжении, а оставляют странное послевкусие. В них нет милосердия к зрителю, только напряжение, эмоциональная глубина и сцены, которые еще долго не сотрутся из памяти.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 10 сериалов с запутанным сюжетом и жуткими героями, от которых стынет кровь.

"Ганнибал"

Сериал рассказывает о Лекторе, харизматичном психиатре, который ведет двойную жизнь. Он помогает ФБР раскрывать преступления, но скрывает, что сам стал убийцей с утонченным вкусом к ужасу. Напряженная атмосфера, много психологических диалогов и сцен, которые держат в тонусе - вас точно "затянет".

"Декстер"

Декстер работает судмедэкспертом и убивает только тех, кто избежал наказания. Он пытается жить нормальной жизнью, но постоянно балансирует между желанием останавливать зло и собственной темной сущностью. История держит внимание, потому что главный герой вызывает и симпатию, и страх.

"Ты"

Главный герой Джо кажется обычным парнем, который влюбляется и хочет идеальных отношений. Но его чувства быстро переходят в навязчивую слежку, манипуляции и убийства. Сюжет динамичный, а события способны поразить и даже шокировать.

"Олень"

Казалось бы, чем опасно знакомство в баре? Главный герой даже не подозревает, что перед ним окажется не обычная женщина, которая хочет простого счастья, а та, кто превратит его жизнь в ад. Готовьтесь затаить дыхание, сюжет будет поражать до последних кадров.

"Сестра Рэдчет"

Вас ждет жуткая предыстория героини из "Пролетая над гнездом кукушки", которая работает медсестрой в психиатрической больнице. Немало сцен с напряжением, странными пациентами и тайнами. А та самя сестра Редчет откроется с максимально разных сторон, предсказать финал очень трудно.

Также советуем посмотреть:

  • "Охотник за разумом"

  • "Пациент"

  • "Острые предметы"

  • "Падение"

  • "Жуткие записи"

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