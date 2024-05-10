Маньяки и серийные убийцы? Стало известно, кого именно из заключенных могут мобилизовать

Кого из заключенных могут мобилизовать

На вопрос журналистов, могут ли быть вовлечены в Вооруженные силы Украины (при необходимости) все осужденные (даже сексуальные маньяки и приговорены к пожизненному заключению серийные убийцы), Малюска ответил, что таких лиц "можно и оставить в местах наказания".

В то же время, по его словам, речь может идти о людях, осужденных за убийство.

"Осужденные за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, совершившие преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет", - заметил чиновник.

Он добавил, что в этом возрасте мозг человека "еще не сформирован", а психика – "нестабильная".

"И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - подчеркнул министр.

Сколько заключенных могут мобилизовать

Малюска признал, что ныне пенитенциарные учреждения в Украине, включая следственные изоляторы, переполнены – нигде нет свободных мест, даже в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - отметил чиновник.

Он уточнил, что из тюрем могут быть мобилизованы от 10 000 до 20 000 человек.

"Да, 10-20 тысяч (мобилизовать заключенных, - Ред.). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитаны, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", - добавил министр.

Стоит отметить, что еще раньше Малюска говорил, что для мобилизованных осужденных могут создавать отдельные подразделения .

Что нужно знать о мобилизации осужденных в Украине

10 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных.

Он предусматривает, в частности, условно-досрочное увольнение после отбывания наказания и последующее прохождение военной службы по контракту. Однако, кроме желания заключенного для мобилизации, необходимо соответствующее решение суда.

Теперь народные депутаты должны одобрить этот законопроект во втором чтении, а затем должен подписать президент.