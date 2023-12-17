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"Мама, нас расстреляли": 12-летняя Арина из Одессы доверила свою историю музею "Голоса мирных"

Воскресенье 17 декабря 2023 16:18
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"Мама, нас расстреляли": 12-летняя Арина из Одессы доверила свою историю музею "Голоса мирных" 12-летняя Арина из Одессы доверила свою историю музею "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Родители отправили детей и племянников к бабушке в первый день полномасштабной войны. Думали, что там, в Херсонской области, будет безопаснее. Село оккупировали и папа сразу примчался спасать родных…

Недавно 12-летняя Арина из Одессы отдохнула в "Блогере Кемпе" на Закарпатье. Там она рассказала свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Из села они уехали 12 марта 2022 года. Преодолели многие российские блок-посты, но по дороге от Снегиревки машина с четырьмя детьми попала под обстрел.

"Я сидела в машине за отцом. Подняла голову и увидела младшего брата в крови. Сестра тоже была окровавлена. Брат хотел подняться, но не успел - на него прыгнула наша собака, Глаша. Она закрыла собой брата, взяла пули на себя", - рассказывает девочка.

В сериалах ребенок видел сцены, что раненых можно спасти, если не дать им заснуть.

"Мы кричали папу: "Андрей, Андрей не засыпай!". Я сильно плакала. Я очень любила папу. Когда русские военные отвели нас к палатке, на коленях умоляла их, чтобы помогли ему", - вспоминает Арина.

Она смогла дозвониться маме и сказать, что их расстреляли.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001

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