MamaRika з чоловіком і маленьким сином захворіли на COVID-19: "нам було так хр*ново"

32-річна виконавиця зізналася, що для неї і чоловіка Сергія Середи хвороба стала справжнім випробуванням, і пара навіть думала, що "склеїть ласти".

А ось їх малюк зовсім інакше переносить недугу - у Давида був тільки нежить.

Незважаючи на досить похмурий опис перебігу коронавірусної хвороби у пари, MamaRika залишається у веселому настрої та не сумує, жартує про першу "коронацію" за весь час пандемії

"І це звичайно образливо і боляче... Чесно сказати, це вже триває досить давно... Нам було так хр*ново... Для мене особисто це, напевно, було найважчим, що я переживала в житті, я ніколи так х*рово себе не почувала... ми реально мало не крякнули", - розповідає співачка.

MamaRika разом з чоловіком і сином захворіли на COVID-19 (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)

При цьому вона зазначає, що з чоловіком вже на шляху до одужання: "Але вже вертикаль, вже краще".

Також артистка розповіла, що величезний заряд позитиву вони отримали завдяки справжньому подарунку від малюка, який вже вимовив своє перше слово - "Мама".

"Що ми відчували при цьому? Ми плакали всі разом, і відразу пішли на поправку... Любов лікує все, і завдяки нашим діткам, ми знаходимо в собі сили, щоб як би не хитало, дати їм все тільки краще!"- пише MamaRika.

MamaRika з чоловіком і маленьким сином (фото: instagram.com/mamarika_official)

Що стосується опису COVID-19 на власному досвіді, співачка навіть порівняла відчуття з пологами, зазначивши, що народжувати їй було навіть не так боляче, як зараз хворіти.

Погіршення самопочуття було ще в п'ятницю, а наступні дні стали для подружжя справжнім кошмаром, розповідає знаменитість.

Зараз сім'я залишається на самоізоляції вдома до повного одужання.

MamaRika з чоловіком і сином захворіли на коронавірус (фото: instagram.com/stories/mamarika_official)