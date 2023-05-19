RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мама оставила у подруги, а она отвлеклась: в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

В Броварах изнасиловали маленького ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. За ребёнком смотрела подруга матери. Женщина отвлеклась именно тогда, когда к ней пришел знакомый.

Об этом сообщают на странице Полиции Киевской области в Facebook.

Детали ужасного инцидента

Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги, потому что самой нужно было посетить врача. К подруге пришел знакомый их родственников. В этот момент женщина, смотревшая за ребенком, отвлеклась.

Этим воспользовался насильник. Женщина вернулась в комнату, услышав, что девочка плачет. Нападающий испугался и скрылся из квартиры.

Полиция Киевской области сообщила, что злоумышленник задержан.

Задержание насильника (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

О мужчине известно, что ему 48 лет и он родом из Бердянска. В социальных сетях начали распространять сплетни, что нападающий является педагогом одного из местных лицеев. Правоохранители опровергают это, хотя раньше он действительно имел отношение к сфере образования в Бердянске.

"Обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Раньше мы писали о том, как заслуженный учитель Украины добивался своих учениц.

Сообщалось также и о том, что первая вице-мисс Броваров жестоко издевается над своими детьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
Броварыдітизгвалтування