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Мама оставила у подруги, а она отвлеклась: в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

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Бровары, Пятница 19 мая 2023 13:59
Мама оставила у подруги, а она отвлеклась: в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку В Броварах изнасиловали маленького ребенка (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Броварах 48-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку. За ребёнком смотрела подруга матери. Женщина отвлеклась именно тогда, когда к ней пришел знакомый.

Об этом сообщают на странице Полиции Киевской области в Facebook.

Детали ужасного инцидента

Мать оставила четырехлетнюю девочку у подруги, потому что самой нужно было посетить врача. К подруге пришел знакомый их родственников. В этот момент женщина, смотревшая за ребенком, отвлеклась.

Этим воспользовался насильник. Женщина вернулась в комнату, услышав, что девочка плачет. Нападающий испугался и скрылся из квартиры.

Полиция Киевской области сообщила, что злоумышленник задержан.

Мама оставила у подруги, а она отвлеклась: в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочкуМама оставила у подруги, а она отвлеклась: в Броварах мужчина изнасиловал 4-летнюю девочку

Задержание насильника (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

О мужчине известно, что ему 48 лет и он родом из Бердянска. В социальных сетях начали распространять сплетни, что нападающий является педагогом одного из местных лицеев. Правоохранители опровергают это, хотя раньше он действительно имел отношение к сфере образования в Бердянске.

    "Обращаюсь к родителям, не оставляйте малолетних детей без присмотра, тем более с малознакомыми вам людьми. Именно вы, прежде всего, ответственны за безопасность и благополучие своих дочерей и сыновей", - подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

    Раньше мы писали о том, как заслуженный учитель Украины добивался своих учениц.

    Сообщалось также и о том, что первая вице-мисс Броваров жестоко издевается над своими детьми.

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