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Мама погибшего блогера-миллионника рассказала, как на смерть отца отреагировала его дочь (видео)

Юрий Ворожко с семьей (фото: instagram.com/vorozhko_yura)
Автор: Иванна Пашкевич

26 февраля не стало 32-летнего популярного украинского блогера-миллионника Юрия Ворожка. Его сердце остановилось в бассейне спорткомплекса Кропивницкого. Жена волонтера только сейчас решилась сообщить о смерти отца их дочери.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram подруги погибшего Екатерины Стерпул.

Дочь блогера стала раздраженной

По словам Екатерины, жена Юрия Ирина, которая сейчас ждет третьего ребенка, пытается держаться после потери любимого.

Общественный деятель опубликовала переписку с мамой Ворожко, в которой были аудиосообщения от женщины.

В них она и рассказала о реакции дочери Златы на смерть папы.

"Плачет время от времени, раздраженная такая стала. Она сегодня на танцах была, заплакала и сказала, что хочет к маме... Запускали воздушные шарики, папины послания. Так красиво. И Злата сказала: Хочу, чтобы папа вернулся",- призналась мама погибшего. 

Напомним, по результатам судебно-медицинской экспертизы, волонтер умер от механической асфиксии.

Поскольку блогеру вовремя не оказали никакой медицинской помощи, его близкие решили добиться справедливости и подали в суд на спорткомплекс, где произошла трагедия.

Напомним, ранее Галкин на украинском языке написал щемящий пост об Одессе.

Также украинский певец рассказал о недоверии в отношениях.

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