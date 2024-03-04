Мама погибшего блогера-миллионника рассказала, как на смерть отца отреагировала его дочь (видео)

Дочь блогера стала раздраженной

По словам Екатерины, жена Юрия Ирина, которая сейчас ждет третьего ребенка, пытается держаться после потери любимого.

Общественный деятель опубликовала переписку с мамой Ворожко, в которой были аудиосообщения от женщины.

В них она и рассказала о реакции дочери Златы на смерть папы.

"Плачет время от времени, раздраженная такая стала. Она сегодня на танцах была, заплакала и сказала, что хочет к маме... Запускали воздушные шарики, папины послания. Так красиво. И Злата сказала: Хочу, чтобы папа вернулся",- призналась мама погибшего.

Напомним, по результатам судебно-медицинской экспертизы, волонтер умер от механической асфиксии.

Поскольку блогеру вовремя не оказали никакой медицинской помощи, его близкие решили добиться справедливости и подали в суд на спорткомплекс, где произошла трагедия.