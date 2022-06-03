"Мама померла, тримаючи його на руках": Ектор Хіменес-Браво розчулив історією Іллі з Охматдиту

"Відчуття, що з 24 лютого пройшло як мінімум три роки. Лютий 2022 став найдовшим місяцем мого життя. Цей час неймовірно тягнеться і разом з тим біжить дуже швидко. Кожен день викликає багато болю і страждань. Кожен день я розумію, що жертв стає більше. При цьому ти як робот встаєш і робиш ті справи, якими раніше ніколи не займався", - розповів Ектор.

"Як день бабака: робиш те, що і в попередні дні, намагаєшся дарувати радість, намагаєшся допомогти там, де можеш, намагаєшся пов'язувати людей між собою, підтримувати їх, робити щось, щоб хоч якось наблизити наш день перемоги",-додав він.

Історія маленького Іллі з Маріуполя вразила Ектора до глибини душі

"Хлопчик з Маріуполя трагічно спостерігав смерть своєї мами. Вона померла, тримаючи його на руках. У Іллі було багато поранень, адже їх будинок атакували рашисти. Він стікав кров'ю, його доставили в Київ, в Охматдит. Зараз він лікується. З усієї його сім'ї залишилася тільки бабуся. Найбільше мене вразило, що коли я прийшов до нього в палату, він зміг мені посміхнутися, у нього засяяли очі. Він, звичайно, ні на секунду не забуде Того жаху, який з ним стався, але зумів знайти в собі сили радіти зустрічі", - поділився кулінар і ресторатор.

Коли Ектор розмовляв з його бабусею і вона розповідала їх історію, жінка просто почала плакати.

"Плакати від жорстокості цієї ситуації, від жаху того, що вони пережили, від того болю, який перенесла їх сім'я. Водночас, це дуже сильна жінка. Вона показує цю силу Іллі і всім навколо. Вона може згорнути гори!"- додав колумбієць.

Бабуся хлопчика сказала, що впевнена в нашій перемозі.



"І ось таке поєднання - сили і слабкості – це справжня жінка. Вона буде піклуватися про онука і зробить для нього все, що може і не може", - резюмував зірковий кухар.