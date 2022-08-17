Мама Скрябіна зробила заяву про загибель артиста: йому в авто кілька разів відкручували колеса

За її словами, причетним до загибелі співака могли бути люди, яких він критикував, намагаючись "привести до тями". Так Ольга Миколаївна відповіла на питання ведучого, кому ж могла бути вигідна смерть Кузьми.

"Ну ви ж бачите... а на кого він весь час" воду лив", щоб пам'ятали про це? Я думаю, що там було кому. І тому вся Україна впевнена, що це не (нещасний) випадок", - зазначила пані Ольга.

Фото: сьогодні, 17 серпня, Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 54 роки. Легендарний артист загинув у віці 46 років в автокатастрофі недалеко від Кривого Рогу в 2015-му

Також вона згадала кілька випадків перед трагедією, коли колеса на авто артиста стали відлітати під час руху. При цьому жінка зауважує, що сама машина була надійна (музикант був за кермом позашляховика Toyota Sequoia).

"В кінці 2014 року він приїхав до мене дуже засмучений, і каже: "Мама, ти знаєш, хлопці мені міняли колеса, завжди одні й ті ж самі міняли в Києві, я їм добре плачу, а вони мені погано прикрутили колесо. У мене після Миколаєва відскочило колесо". Добре, каже, що були замети від снігу, що розчищав трактор. Колесо відскочило, і він залетів у кучугури снігу. І каже, що це було за 100 метрів до зупинки бетонної", - розповідає Ольга Миколаївна.

Мама Кузьми Скрябіна висловилася про загибель сина (фото: скріншот з відео)

Вона упевнена, що колесо могли відкрутити навмисне саме в Миколаєві, де у "Скрябіна" був концерт. Після виступу група поверталася Київ на автобусі, а Андрій на своїй машині з колегою - до Харкова.

"І тоді у нього відлітає колесо... Ми мали подібну ситуацію в Трускавці, де ставили на стоянку, коли колеса крали", - згадує мама Кузьми.

Тоді вона з сином їхала в авто, і почула підозрілий стукіт в кузові, після чого попросила зупинити машину на узбіччі.

"Тільки став, і колесо відлетіло", - розповіла вона про поїздку з Трускавця в селище міського типу Миколаїв у Львівській області.

Що стосується дня трагічної загибелі сина в автокатастрофі 2 лютого 20215-го біля села Лозуватка Дніпропетровської області (артист повертався після концерту групи в Кривому Розі), Ольга Миколаївна розповіла, що в машині за миті до зіткнення з молоковозом нічого не працювало.

Фото з місця трагічної ДТП з Кузьмою Скрябіним

"І коли його несло на той молоковоз пасажирка говорила, що він гальмував, але нічого не працювало... Вона сказала "Я спала, нічого не бачила". Ну це її право. Знаєте, людина хоче жити. Але знаєте, цю першу фразу на другий день після смерті..." - каже Ольга Кузьменко.

Відео: мама Кузьми Скрябіна переконана, що загибель сина в ДТП - не нещасний випадок