Мама була поранена в голову, але дотягнула сина до укриття: лікарі поставили на ноги 10-річного хлопчика з Маріуполя

Десятирічному Іллі довелося пережити чимало жахів війни Росії проти України. Мама хлопчика загинула у нього на очах, а його насильно вивезли на окуповані території.
Але хлопчика змогли повернути додому, до бабусі. А лікарі Охматдиту доклали чимало зусиль, щоб врятувати йому ногу і дати можливість знову ходити.
Про це розповіли на сторінці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.
Історія 10-річного Іллі Матвієнко схожа на історії багатьох дітей з Маріуполя. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він разом з мамою був у Маріуполі. Сім'я ховалася в підвалі власного будинку від ракетних ударів і обстрілів.
А одного разу Ілля разом з мамою втік до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але їм не пощастило. Мама отримала поранення в голову, а Іллі розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.
Поранені та знесилені вони лежали на чужому дивані та обіймали один одного. Мама тримала сина в обіймах до тих пір, поки билося її серце.
А в Україні бабуся Іллі шукала всі можливі та неможливі способи, щоб повернути онука. Вона швидко оформила опікунство, а потім перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Ілюшу.
Хлопчика привезли в лікарню в його 10-й день народження. Його прийшов привітати президент Зеленський, команда якого доклала чимало зусиль, щоб допомогти повернути хлопчика рідних.
Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Українки, у якої син опинився в окупації, будинок зруйнували, а вона на 9 місяці вагітності втекла з-під обстрілів.
А також розповідали про те, як родині з Маріуполя дивом вдалося врятуватися і не померти з голоду під обстрілами.