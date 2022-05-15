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Мама була поранена в голову, але дотягнула сина до укриття: лікарі поставили на ноги 10-річного хлопчика з Маріуполя

У Києві врятували хлопчика з Маріуполя, якого поранена мати тягла на собі до прихістку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Десятирічному Іллі довелося пережити чимало жахів війни Росії проти України. Мама хлопчика загинула у нього на очах, а його насильно вивезли на окуповані території.

Але хлопчика змогли повернути додому, до бабусі. А лікарі Охматдиту доклали чимало зусиль, щоб врятувати йому ногу і дати можливість знову ходити.

Про це розповіли на сторінці Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.

Історія 10-річного Іллі Матвієнко схожа на історії багатьох дітей з Маріуполя. Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він разом з мамою був у Маріуполі. Сім'я ховалася в підвалі власного будинку від ракетних ударів і обстрілів.

А одного разу Ілля разом з мамою втік до сусідів, щоб сховатися від обстрілів. Але їм не пощастило. Мама отримала поранення в голову, а Іллі розірвало ногу. Поранена Наталя на собі дотягнула сина до квартири знайомих.

Поранені та знесилені вони лежали на чужому дивані та обіймали один одного. Мама тримала сина в обіймах до тих пір, поки билося її серце.

А потім знайомі забрали тіло жінки, а наступного дня російські військові насильно вивезли Іллю в окупований Новоазовськ, а звідти - в Донецьк. У хлопчика була роздроблена нога і лікарі навіть хотіли йому просто відрізати кінцівку. Але ногу все-таки зберегли.

А в Україні бабуся Іллі шукала всі можливі та неможливі способи, щоб повернути онука. Вона швидко оформила опікунство, а потім перетнула кордони чотирьох країн, щоб забрати Ілюшу.

Хлопчика привезли в лікарню в його 10-й день народження. Його прийшов привітати президент Зеленський, команда якого доклала чимало зусиль, щоб допомогти повернути хлопчика рідних.

А ще через кілька днів у Іллі стався ще один день народження - лікарі сказали, що нога повноцінно функціонує і він зможе ходити. Хлопчик вже може ворушити пальчиками на пораненій нозі. Він налаштований на одужання дуже рішуче.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію Українки, у якої син опинився в окупації, будинок зруйнували, а вона на 9 місяці вагітності втекла з-під обстрілів.

А також розповідали про те, як родині з Маріуполя дивом вдалося врятуватися і не померти з голоду під обстрілами.

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