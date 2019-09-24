Мама продала мене чоловіку за $500: Демі Мур шокувала визнанням

Демі Мур - легенда голлівудського кіно, яка нещодавно випустила автобіографічну книгу "Навиворіт". У мемуарах вона розповіла про наркотичну залежність, груповий сексі з Ештоном Катчером, складні відносини з дітьми та депресію, після якої вона схудла до 42 кілограм. Проте найбільш зворушливою розповіддю було одкровення про зґвалтування. Демі Мур розповіла, що власна мати продала її в 15-річному віці чоловікові за 500 доларів, повідомляє The Guardian.

Про те, що з вини власної матері майбутня знаменитість пережила страшну психологічну травму, вона детально розповіла програмі "Доброго ранку, Америка". Голлівудська зірка зізналася журналістці Дайані Сойєр, що в 15 років була зґвалтована старшим чоловіком в своєму ж будинку. При чому, за її словами, на це дала згоду її власна мати Вірджинія Кінг. Інцидент стався в батьківському домі, від якого у ґвалтівника були ключі. Після інциденту чоловік запитав у дівчини, якого це — бути проданою власною матір'ю за 500 доларів.

"Це було не лише згвалтування, але і жахлива зрада з боку матері", — написала актриса в мемуарах.

Демі Мур розповіла про зґвалтування - мати продала 15-річну актрису за 500 доларів (фото: Getty Images)

Актриса зазначила, що досі намагається не вірити в погані спонукання матері.

"В глибині душі, звичайно, я сподіваюся, що це брехня. Не думаю, що це була угода в прямому сенсі слова, але вона дала йому ключі і піддала мене небезпеки", — зізналася Настя.

Варто відзначити, що заява ґвалтівника могла бути цілком реальною, так як мати Демі Мур страждала від алкогольної залежності і неодноразово намагалася покінчити життя самогубством. Коли Демі було 12, вона вперше руками витягувала з рота матері таблетки, пізніше це повторювалося знову і знову. Також Вірджинія часто брала з собою юну дочку в бари, щоб чоловіки звертали на них увагу.

Нагадаємо, що раніше Демі Мур з'явилася перед шанувальниками без зубів.