Мама співачки KAMALIYA потрапила в ДТП: подробиці

Інна Петрівна Шмаренкова, мама і екс-продюсер української співачки KAMALIYA, повідомила, що сьогодні стала жертвою водійської необережності не зі своєї вини.

У Голосіївському районі Києва її автомобіль на швидкості був "підрізаний" іншим. На щастя, сама Інна Петрівна травм не отримала, чого не можна сказати про улюблену машину "зоряної" мами. Винуватці ДТП влаштували на місці аварії скандал і свою провину не визнають. Вони готові навіть звертатися до суду.

"За кермом була дівчина. Коли це сталося, мене зупинили; водій була не одна, з хлопцем, дуже істерила. Вони мене звинуватили в тому, що я в них в'їхала, хоча очевидно, що це вони підрізали мене. Викликали поліцію, будемо подавати в суд. Вони - на мене, я — на них", - розповіла деталі події Ірина Шмаренкова.

Варто відзначити, що Інна Петрівна вже звернулася до страхових агентів, а також збирається компенсувати і моральну шкоду.

Фото: прес-служба