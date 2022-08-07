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Мама Лізи з Вінниці про загибель 4-річної доньки: "Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисячі орків"

Колаж РБК-Україна: мама загиблої через російський обстріл Вінниці дівчинки висловилася про трагедію
Автор: Володимир Костирін

Мама 4-річної дівчинки Лізи, яка загинула в результаті російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня, вперше публічно висловилася про трагедію, що сталася у неї на очах і забрала життя маленької дочки. Жінка тоді після атаки сама була госпіталізована у важкому стані з пораненнями.

Тепер, 7 серпня, Ірина Дмитрієва розповіла про те, що трапилося, у своєму Instagram.

Жінка зізнається, що не може повірити в жахливу дійсність і змиритися з втратою дитини, яка стала однією з жертв російського обстрілу.

"Я не вірю. Майже місяць минув після жахливої трагедії... Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома... Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжуся в іншій реальності. Не вірю... І не хочу жити у новій жахливій реальності", - пише вінничанка.

Пані Ірина вірить, що на небі обов'язково зустрітися з донечкою.

"Моя любов, моя кохана дівчинка, ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно не зважаючи ні на що! Нажаль, так мало часу я була твоєю мамою, так мало... Ми обов'язково з тобою зустрінемося. Моє серце навіки з тобою, моя душа плаче", - каже вона.

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Ірина Дмитрієва зі своєю донькою Лізою (фото: instagram / l.i.z.i.love)

Мама Лізоньки підкреслює, що російським окупантам, які вчинили цей черговий воєнний злочин - немає прощення.

"Кляті нелюди рашисти вбили тебе, і мене... Хай кожна сльоза українця стане смертельною отрутою для тисячі орків. Їм не має прощення, тільки жорстока смерть ворогам!!!" - йдеться в публікації.

Також пані Ірина дякує всім за велику підтримку, яку їй надали рідні та близькі, друзі, знайомі та незнайомі люди.

Маленька дівчинка Ліза з Вінниці (фото: instagram / l.i.z.i.love)

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"Я не знаю чому мене залишили на цій землі жити, я не розумію навіщо. Потрібен тільки час. Але поки я не хочу вірити, наче страшний довгий сон", - пише вона.

Ірина Дмитрієва опублікувала щемливий пост і висловилася про трагедію, загибель маленької дочки Лізою в результаті російської атаки по Вінниці

Нагадаємо, жертвами російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня окрім Лізи стали ще двоє дітей, а всього загинули 27 людей.

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