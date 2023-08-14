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Детям вообще не стоит это есть. Назван продукт, значительно повышающий риск онкологии

Какой продукт повышает риск онкологии (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Ни для кого не секрет, что колбасные изделия - это вредная еда. Однако мало кто имеет представление о том, как именно они влияют на здоровье и к чему приводит их регулярное потребление.

О вреде колбасных изделий для здоровья, рассказала диетолог Тамила Максюх в своем Instagram.

Вред колбасных изделий

Увеличение риска онкологии

По словам диетолога, современные колбасные изделия представляют собой сложный химический продукт. Очень часто в составе можно увидеть соевые бобы, стабилизаторы, нитриты натрия и усилители вкуса. На самом деле, из-за таких компонентов происходят канцерогенные реакции в организме, которые провоцируют образование злокачественных опухолей.

Употребляя на постоянной основе колбасные изделия, риск возникновения онкологии повышается на 38%. К тому же, увеличивается риск ожирения, диабета, атеросклероза и ишемической болезни. Дело в том, что колбасы и сосиски - это продукты глубокой и агрессивной переработки.

В составе не только мясо

Производители колбас часто перерабатывают 98% туши скота, поэтому с огромной вероятностью в продукте могут быть хрящи, жилы и другие разные "приятности".

Малышам это есть нельзя

Колбасные изделия запрещены детям до четырех лет. Диетолог отмечает, что нужно корректировать рацион, прививать детям полезные привычки, которые положительно повлияют на здоровье в дальнейшем.

Сколько нужно употреблять колбасу

ВОЗ официально признала колбасы вредными для здоровья и рекомендует ограничить потребление до 50 г в сутки.

Чем заменить сосиски или колбасу

Мясо

Диетолог рекомендует заменить колбасные изделия на мясо. Выбирайте то, что вам по вкусу - курица, индейка, кролик, телятина или свинина.

Субпродукти

Довольно дешевые, но очень полезные - печень, сердце, язык и желудочки.

 

Раньше мы писали, какие продукты нужно есть в августе, чтобы извлечь максимум пользы.

Также читайте, какие виды хлеба самые полезные для здоровья.

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