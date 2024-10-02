"Мало кто это делает": диетолог рассказала, что есть, чтобы избежать запора

Почему возникает запор

Проблема запоров тесто связана с качеством питания и достаточным количеством жидкости в рационе.

Диетолог Наталья Самойленко отметила, что каждое утро следует начинать с двух стаканов воды и в течение дня пить достаточное количество жидкости.

"Об этом все знают, но мало кто делает", - говорится в сообщении.

В сутки нужно употреблять 25-30 г клетчатки. Важно обратить внимание, достаточно ли количество зелени, овощей и ягод вы едите. Это все очень важно для того, чтобы был регулярный "туалет".

Нормальная реология желчи возникает благодаря правильному питанию и достаточному количеству жиров.

Поэтому позаботьтесь о том, чтобы на завтрак присутствовали яйца и оливковое масло, которым вы заправляете салат. Таким образом вы сделаете все возможное относительно регулярности стула.

Что приводят к запору

Алкоголь

Употребление алкоголя в больших количествах может увеличить количество жидкости, утраченной через мочу, вызывая обезвоживание.

Кроме того, спиртное влияет на функционирование всего организма, замедляя перистальтику желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь затрудняет опорожнение кишечника.

Важно употреблять алкоголь в умеренных количествах и пить воду, когда вы решаете употреблять спиртное.

Малоподвижный образ жизни

Отсутствие физической активности или малоподвижный образ жизни также могут способствовать запорам. Регулярные физические упражнения помогают стимулировать мышцы кишечника, способствуя стулу.

Сидящий образ жизни, естественные сокращения, облегчающие пищеварение и выведение, могут замедлиться. Включи в распорядок дня упражнения умеренной интенсивности, такие как быстрая ходьба, езда на велосипеде или бег, чтобы поддерживать работу пищеварительной системы и способствовать регулярному стулу.

Красное мясо

Красное мясо, особенно жирные куски, известно своим низким содержанием клетчатки и медленным пищеварением. Чрезмерное потребление может привести к запору.

Лучше выбирать постные источники белка, такие как мясо птицы, рыба или растительные продукты, чтобы поддерживать регулярный стул.