RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Должны были праздновать 15-летие. Россия убила двух сестер во время ракетного удара по Краматорску (фото)

Россия убила двух 15-летних сестер (фото: t.me/kramuo)
Автор: Юлия Гаюк

27 июня армия РФ ударила ракетами по кафе в центре города и частном секторе в селе Беленькое. По обновленным данным, число жертв увеличилось до 8 человек. Среди погибших две сестры Аксенченко Юлия и Анна.

Об этом сообщает Управление образования Краматорского городского совета в своем Telegram-канале.

"С грустью и нестерпимой болью сообщаем о гибели двух сестер Аксенченко Юлии и Анны, учениц Краматорской ООШ №24", - говорится в сообщении.

В этом году девочки закончили восьмой класс, а четвертого сентября должны праздновать свои 15-летие.

"Трудно найти слова утехи, невозможно залечить боль и горечь от потери. Ведь смерть самых родных людей - большое испытание. В этот горький момент разделяем горе вашей семьи и вместе с вами склоняем голову в глубокой скорби", - соболезнуют семье в Управлении.

Что известно об ударе по Краматорску

Россия нанесла удар ракетами зенитно-ракетного комплекса С-300. На месте попадания вспыхнул пожар площадью 30 квадратных метров. После его ликвидации сотрудники ГСЧС начали поисково-спасательные работы.

По состоянию на сегодня известно о 60 раненых и четверых погибших. Сегодня количество последних выросло до восьми, трое из которых дети.

Добавим, что в селе Беленькое были ранены 5 местных жителей, которые вечером находились дома.

Ранее мы рассказывали о супругах из Бахмута, погибших от российского дрона в Одессе.

Читайте также о беременной женщине, убитой россиянами во время того, как она спасала родных от наводнения.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскдітиВойна в Украине