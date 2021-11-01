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Маленька балерина з Горлівки довела українців до сліз "танцем переселенки"

Автор: Світлана Мащенко

Аліса Стригункова, 11-річна балерина з Горлівки Донецької області, переказала танцем біль дитини, яка назавжди залишила свою домівку. Дівчинка уривками згадує події 2014-го року, сумує за бабусями, дідусями, кішкою, залишеною там.

Танцівниця вийшла на сцену "Україна має талант" 2021, щоб розповісти українцям свою історію і показати титанічну працю балерини.

З самого початку танцю від Аліси неможливо було відірвати погляд. Її смуток читався в кожному русі танцю, а на очі наверталися сльози... В кінці плакали вже всі судді, а разом з ними і глядацький зал.

Аліса з двох років мріяла стати балериною, але батьки боялися, що це дуже важка праця. Сама Аліса каже, що у неї були моменти, коли хотілося все кинути і піти.

Фото: Аліса Стригункова (прес-служба)

Дівчинка дуже хотіла, щоб її номер побачила Лілія Подкопаєва, так як вона думає, що вони з нею чимось схожі - обидві трудяги. Як Лілія працею домоглася звання олімпійської чемпіонки, так і Аліса хоче домогтися успіху.

Дивіться нижче це приголомшливий виступ. І запасіться носовичками.

Зазначимо, що шоу "Україна має талант" відновилося десятим сезоном після чотирирічної перерви. До основного складу журі входять Сергій Притула, Ксенія Мішина та Євген Кот, а в другому випуску до них приєдналася четверта суддя - Лілія Подкопаєва.

Раніше ми писали, що 12-річний українець вразив усіх, заспівавши знамениту пісню з "П'ятого елемента"

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