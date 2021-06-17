Хлопчика у Вінниці переїхала на тротуарі п'яна мажорка: він записав відео до українців

Андрій не здається і навіть посміхається на відео, хоча йому належить ще довгий шлях відновлення.

"Мене вже виписали з лікарні, але мені ще будуть робити кілька операцій, дякую всім за підтримку ", - сказав Андрій Тарасюк на відео.

Що сталося

Того дня у Вінниці п'яна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного хлопчика, який йшов тротуаром до школи. У дитини були численні травми і він потрапив до лікарні. Жінку випустили з СІЗО під заставу 180 тисяч гривень.

Відзначимо, що в крові у неї було 3,3 проміле алкоголю, що в 16,5 рази перевищує норму. У салоні автомобіля стояв запах алкоголю, який відчувався на відстані. Вона ледве виповзла з машини.

Винуватиця ДТП на волі

За нетверезу їзду, яка призвела до травмування людей, підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідчий і прокурор клопотали в суді про арешт водія на час слідства. 26 травня Вінницький міський суд задовольнив це клопотання і одночасно призначив грошову заставу в сумі 181 тисяча гривень. Адвокат підозрюваної домігся, щоб її випустили з СІЗО, мовляв, вона стоїть на обліку і у неї діагноз алкоголізм. Наразі на неї наділи електронний браслет та вилучили закордонний паспорт.