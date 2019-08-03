Хлопчик у валізі: горе-матір пояснила свій жахливий вчинок (відео)

Горе-матір трирічного хлопчика Сашка Пілявского, тіло якого знайшли у валізі на околиці Чернівців 27 червня, вдалося затримати лише 2 серпня - через понад місяць після оголошення в розшук. 22-річну Анну помітили люди в Хмельницькій області та повідомили в поліцію, і тепер жінка вже дає свідчення.

Дитина з валізи: чим закінчилися пошуки горе-матері (фото)

Зазначимо, що останнім часом правоохоронці майже зневірилися в можливості знайти Пілявську, принаймні живою. У поліції розповіли, що схилялися до версії її самогубства.

І ось вчора ввечері на спецлінію "102" надійшов дзвінок від небайдужих громадян, які повідомили, що бачили її в міжміському автобусі під Хмельницьким. Як розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області, опитавши свідків і очевидців, правоохоронці встановили місцезнаходження розшукуваної.

Анна Пілявська кинула валізу з тілом сина на пустирі в Чернівцях (Фото: cv.npu.gov.ua)

Зараз Анна знаходиться в Хмельницькому, слідчі ГУНП в Чернівецькій області здійснюють там слідчі дії та опитують її.

Нагадаємо, що згідно із даними судмедекспертизи, причиною смерті дитини став напад бронхіальної астми. Темні сліди на тілі, які спочатку прийняли за синці, виявилися трупними плямами - хлопчик помер за кілька днів до того часу, як його виявили.

Зараз жінка пояснила, що ввечері 25 червня у сина раптово піднялася температура, і вона дала хлопчикові ліки на свій розсуд. Потім з ним лягла спати, розповів заступник начальника слідчого управління ГУ Нацполіції в Чернівецькій області Дем'ян Голянський.

Через деякий час Анна прокинулася і побачила, що у Сашка вже були судоми. Вона кинулася шукати ліки, щоб врятувати сина від астматичного нападу, але коли повернулася, то дитина вже померла.

"Жінка також розповіла правоохоронцям, що злякалася звинувачень в неналежному догляді за дитиною, а тому валізу з мертвим сином вивезла подалі на пустир і далі переховувалася у знайомих", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські наразі перевіряють отриману інформацію після допиту Пілявської, щоб дати належну правову оцінку її діям.

Дитини знайшли у валізі в Чернівцях (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як показали раніше записи з відеокамер, після трагедії горе-матір тягла червону валізу з тілом сина вночі 2 км через міст і вулицями Чернівців. Ношу вона залишила на пустирі на околиці міста біля недобудованого супермаркету. 27 червня перехожі виявили у валізі загорнутий у ковдру труп хлопчика.

Відео: YouTube / Поліція Чернівецької області

Анна Пілявська народилася в Чернівцях, але переїхала в Хмельницьку область. Її батько - військовий, чоловік відбуває тюремний термін за майновий злочин. У Чернівцях вона знімала житло, але після виявлення трупа її сина 27 червня з'їхала.

Як повідомлялося раніше, на початку липня Сашка Пілявського поховали в селі Давидківці Хмельницької області. На похоронній процесії Анна не з'явилася.