Як максимально захистити себе від коронавірусу: українцям дали точні рекомендації

Українцям розповіли, що робити, якщо у вас був контакт з хворим на коронавірус і наскільки близьким повинен бути контакт, щоб викликати занепокоєння.

Так, на сторінці Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки у Facebook розповіли про алгоритм дій у таких випадках. Також тут дали поради, як максимально убезпечити себе від можливого зараження.

Що робити, якщо був контакт з хворим на коронавірус?

Контактом, який вважається потенційно небезпечним, є наступний: ви більше 15 хвилин взаємодіяли з людиною, хворим на COVID-19 (з симптомами хвороби) на відстані менше 1,5 метра.

У разі, якщо такий контакт мав місце, потрібно самоізолюватися на 14 днів. Якщо симптоми виникли, зателефонуйтеи до сімейного лікаря. Якщо немає - все добре.

Що робити у випадку контакту з хворим на коронавірус (фото: facebook.com/healtheconomicsckse)

Що робити, якщо ви боїтеся захворіти на коронавірус?

Перше, що потрібно зробити, знайти сімейного лікаря, якому ви зможете довіряти. Потрібно взнати графік його роботи і чи можна з ним зв'язатися в позаробочий час.

Носіть маску в громадських місцях. І носіть її правильно. Одноразову маску потрібно регулярно міняти, а багаторазову часто прати. Маска повинна бути тільки ваша, суха і чиста.

Після відвідування публічних місць і виходів на вулицю обов'язково мийте руки. Маску потрібно надягати чистими руками і намагатися не торкатися обличчя.

Не відвідуйте масові заходи, уникайте тісного контакту з іншими людьми.

Зробіть додаткове щеплення. Так, варто вакцинуватися від грипу і пневмокока.

Що робити, якщо ви боїтеся захворіти на коронавірус (фото: facebook.com/healtheconomicsckse)

Нагадаємо, що станом на 19 листопада в Україні 583 510 випадків зараження коронавірусом, 266 479 одужань і 10 369 смертей. За останню добу виявили 13 357 нових хворих. Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.

Раніше академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.