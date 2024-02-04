Макс Барских шокировал подробностями своего детства: "Было насилие"

Макс Барских о насилии в семье

По словам знаменитости, у него была достаточно сложная ситуация с родными, но у него есть ответ, почему так происходило.

"Было насилие, еще много чего, но я понимаю и свою маму, и своего папу, почему все происходило именно так. Прежде всего, это переданные из поколения в поколение навыки, и они сами не знали, что с этим делать, как быть", - поделился певец.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

"К сожалению, не было интернета, мало книг о том, как воспитывать детей, поэтому, конечно, все это было не без рукоприкладства", - продолжил он.

Звезда говорит, что уже давно отпустил все обиды.

"Понимаю, почему это происходило - моим родителям самим было сложно", - сказал певец.

Исполнитель считает, что все обстоятельства, которые произошли, сделали его тем человеком, которым он является сегодня, и артист благодарен за этот опыт.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

Отец Макса покинул семью, и они не общались в течение 11 лет.

Их встреча состоялась во время съемок клипа к песне "Февраль", в которой затрагиваются темы сложных отношений между отцом и сыном.