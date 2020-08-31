Макарони допомагають схуднути: кому їх потрібно обов'язково їсти

Макарони допоможуть впоратися із зайвою вагою і стати здоровішими завдяки деяким властивостям цих виробів. Особливо рекомендуються вони жінкам у певному віці.

Так, вчені з США з'ясували, що дорослі і діти, які вживають макарони, отримують більше поживних речовин, а також в цілому харчуються якісніше. Про це пише портал MedikForum.

Особливо рекомендують лікарі макаронні вироби ввести в раціон жінок віком від 19 до 50 років. Їм паста може допомогти зменшити обсяг талії, знизити масу тіла та нормалізувати показники ІМТ (індекс маси тіла).

А ось на чоловіків та дітей споживання макаронних виробів такого впливу не матиме.

Ще одними перевагами макаронів є те, що люди з пастою в раціоні зазвичай споживають менше доданого цукру і насичених жирів.

Крім того, в пшениці містяться такі необхідні елементи, як магній, залізо, харчові волокна і фолієва кислота.

"Можна сказати, що макаронні вироби - це фундамент для правильного живлення протягом усього життя. Паста створює хороші умови для засвоєння фруктів і овочів, нежирного м'яса, бобових і риби. Дієти з присутністю пасти більш корисні і ефективні", - переконані лікарі.

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