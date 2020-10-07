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Макарони з хробаками: студенти Харківської академії Нацгвардії показали, як їх годують

Автор: Роман Мирончук

В Харківській академії Нацгвардії подають макарони з хробаками

Студенти Харківської академії Нацгвардії обурені обідами, якими їх годують в частині. Вони показали фотографії, на яких видно, що в макаронах з м'ясом є хробаки.

Ті, що служать просять, щоб їх відпускали хоч іноді додому або дозволили одержувати їжу від родичів. Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews".

Макарони з хробаками (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

З 22 березня вони перебувають на карантині і за цей час жодного разу не виходили із зони дислокації, крім як патрулювати територію навколо.

Студенти Харківської академії Нацгвардії (фото: Telegram-канал "PavlovskyNews")

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За словами курсантів, вони безвилазно проживають на казармовому положенні, але говорити про карантинні заходи просто немає сенсу: масова стройова підготовка, спортивна робота на спортмайданчику.

При цьому викладачі, студенти, офіцери та військовослужбовці за контрактом з місцевого підрозділу забезпечення абсолютно спокійно ходять додому і з ними постійний контакт.

Раніше з подібною скаргою зверталися курсанти Київського факультету академії Національної гвардії України.

Близько тисячі студентів просять, щоб керівництво Нацгвардії пішло на компроміси зі службовцями інакше може початися навіть бунт.

Нагадаємо, військові юристи пояснили, хто звільняється від призову на строкову службу.

Раніше ми писали про те, що в Харкові студент впав у кому через лікарської помилки.

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