Макаревич после поддержки Украины удивил заявлением о ВСУ: "Не хочу, чтобы ракета убила моего сына"

Что говорит Макаревич

Певец объясняет, что сейчас не дает деньги на украинскую армию, поскольку на эти средства Украина может построить ракету, которая долетит до Москвы и может убить его сына. Подобное заявление звезда высказал, отвечая на вопрос, касающийся призывов отдельных российских оппозиционеров к помощи ВСУ, чтобы Украина смогла победить кровопролитный путинский режим.

Макаревич отметил, что перестал финансово помогать украинским военным, в то время как мирным людям он и в дальнейшем продолжает оказывать свою поддержку. Сын музыканта, как известно, до сих пор живет в Москве.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына", - заявил Макаревич.

Андрей Макаревич (фото: facebook артиста)

Кроме того, во время диалога с ведущим Константином Эггертом знаменитость также рассказал, почему ни разу после начала полномасштабной российско-украинской войны не был в Украине. Он не сомневается в хорошем отношении украинцев к нему, однако понимает, что родина всегда остается с ним, и люди будут на это реагировать. Селебрити добавил, что не боится приезжать, но "не имеет на это морального права".

"Все равно, как бы я для них (не относился, - прим. ред.), все равно россиянин, как ни крути. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но я понимаю, что страна, где я родился, все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", - объяснил свое мнение исполнитель.

Что известно об Андрее Макаревиче

Это 71-летний российский рок-певец, основатель группы "Машина времени", музыкант и продюсер. Он имеет четырех детей. О своей поддержке Украины россиянин заявил еще во время Революции Достоинства и несколько раз подчеркивал, что РФ не имела права отбирать Крым в Украины.

После начала полномасштабной агрессии против Украины Макаревич перебрался с семьей в Израиль, а весной 2022 года его объявили иностранным агентом в РФ. Об этом своем статусе артист напоминает каждый раз, когда публикует пост в Facebook.

Андрей Макаревич с женой (фото: facebook артиста)