Макаревич после поддержки Украины удивил заявлением о ВСУ: "Не хочу, чтобы ракета убила моего сына"

Российский исполнитель, лидер группы "Машина времени", Андрей Макаревич, как известно, с начала полномасштабной российской агрессии против Украины поддержал нашу страну и осудил действия кремлевского диктатора. Однако теперь артист объяснил, почему прекратил помогать ВСУ.
Свое мнение по этому поводу известный россиянин высказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW), и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.
Певец объясняет, что сейчас не дает деньги на украинскую армию, поскольку на эти средства Украина может построить ракету, которая долетит до Москвы и может убить его сына. Подобное заявление звезда высказал, отвечая на вопрос, касающийся призывов отдельных российских оппозиционеров к помощи ВСУ, чтобы Украина смогла победить кровопролитный путинский режим.
Макаревич отметил, что перестал финансово помогать украинским военным, в то время как мирным людям он и в дальнейшем продолжает оказывать свою поддержку. Сын музыканта, как известно, до сих пор живет в Москве.
"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына", - заявил Макаревич.
Кроме того, во время диалога с ведущим Константином Эггертом знаменитость также рассказал, почему ни разу после начала полномасштабной российско-украинской войны не был в Украине. Он не сомневается в хорошем отношении украинцев к нему, однако понимает, что родина всегда остается с ним, и люди будут на это реагировать. Селебрити добавил, что не боится приезжать, но "не имеет на это морального права".
"Все равно, как бы я для них (не относился, - прим. ред.), все равно россиянин, как ни крути. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но я понимаю, что страна, где я родился, все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", - объяснил свое мнение исполнитель.
Это 71-летний российский рок-певец, основатель группы "Машина времени", музыкант и продюсер. Он имеет четырех детей. О своей поддержке Украины россиянин заявил еще во время Революции Достоинства и несколько раз подчеркивал, что РФ не имела права отбирать Крым в Украины.
После начала полномасштабной агрессии против Украины Макаревич перебрался с семьей в Израиль, а весной 2022 года его объявили иностранным агентом в РФ. Об этом своем статусе артист напоминает каждый раз, когда публикует пост в Facebook.
В прошлом Макаревич довел россиян до истерики, даже ничего не сказав.
Также Макаревич рассказал, что будет с миром, если Украина и Израиль не победят.