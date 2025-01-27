Макаревич после поддержки Украины удивил заявлением о ВСУ: "Не хочу, чтобы ракета убила моего сына"

Российский исполнитель, лидер группы "Машина времени", Андрей Макаревич, как известно, с начала полномасштабной российской агрессии против Украины поддержал нашу страну и осудил действия кремлевского диктатора. Однако теперь артист объяснил, почему прекратил помогать ВСУ.

Свое мнение по этому поводу известный россиянин высказал в интервью немецкому изданию Deutsche Welle (DW), и РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно.

Что говорит Макаревич

Певец объясняет, что сейчас не дает деньги на украинскую армию, поскольку на эти средства Украина может построить ракету, которая долетит до Москвы и может убить его сына. Подобное заявление звезда высказал, отвечая на вопрос, касающийся призывов отдельных российских оппозиционеров к помощи ВСУ, чтобы Украина смогла победить кровопролитный путинский режим.

Макаревич отметил, что перестал финансово помогать украинским военным, в то время как мирным людям он и в дальнейшем продолжает оказывать свою поддержку. Сын музыканта, как известно, до сих пор живет в Москве.

"Я не помогаю Вооруженным силам Украины. Мне трудно сейчас сформулировать это. Но я не хочу, чтобы какая-то ракета, собранная на мои деньги, упала на Москву и убила моего сына", - заявил Макаревич.

Андрей Макаревич (фото: facebook артиста)

Кроме того, во время диалога с ведущим Константином Эггертом знаменитость также рассказал, почему ни разу после начала полномасштабной российско-украинской войны не был в Украине. Он не сомневается в хорошем отношении украинцев к нему, однако понимает, что родина всегда остается с ним, и люди будут на это реагировать. Селебрити добавил, что не боится приезжать, но "не имеет на это морального права".

"Все равно, как бы я для них (не относился, - прим. ред.), все равно россиянин, как ни крути. Я знаю, что ко мне там очень хорошо относятся, но я понимаю, что страна, где я родился, все равно у меня на спине висит, поэтому мне это очень мешает", - объяснил свое мнение исполнитель.

Что известно об Андрее Макаревиче

Это 71-летний российский рок-певец, основатель группы "Машина времени", музыкант и продюсер. Он имеет четырех детей. О своей поддержке Украины россиянин заявил еще во время Революции Достоинства и несколько раз подчеркивал, что РФ не имела права отбирать Крым в Украины.

После начала полномасштабной агрессии против Украины Макаревич перебрался с семьей в Израиль, а весной 2022 года его объявили иностранным агентом в РФ. Об этом своем статусе артист напоминает каждый раз, когда публикует пост в Facebook.

Андрей Макаревич с женой (фото: facebook артиста)