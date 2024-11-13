Магучих откровенно рассказала, был ли у нее секс перед важными соревнованиями

Так, на вопрос Ефросининой, правда ли, что спортсменам запрещают заниматься сексом, чтобы не тратить энергию, Магучих ответила, что бывает по-разному.

"Кому- то можно, кому-то нельзя - это у всех по-разному. Кому-то идет, кому-то не идет", - честно призналась олимпийская чемпионка.

Далее она продолжила, что чтобы узнать, можно попробовать перед тренировками.

"Это нужно пробовать. На тренировках, например. Перед тренировками", - отметила Магучих.

"Бывает, что на следующий день или через два дня есть какие-то упражнения на скорость, или если ты не чувствуешь себя так хорошо, как должно быть, то лучше воздержаться. А так кому-то наоборот идет, что после секса прямо прет", - откровенно рассказала легкоатлетка.

Далее Ефросинина спросила, как с интимом перед соревнованиями именно у Ярославы.

"У меня это зависит от периода - это или тренировочный, или это соревновательный", - отметила спортсменка.

"В соревновательный можно?" - спросила телеведущая.

"В соревновательный период - нет", - подчеркнула Ярослава Магучих, отметив, что ее секс все-таки истощает.

Что известно о Ярославе Магучих

Магучих родилась в 2001 году в Днепре. В детстве родители решили отдать Ярославу на карате, но там ей не понравилось и она занялась легкой атлетикой.

Начала участвовать в крупных соревнованиях в 2016 году.

В 2018 году стала рекордсменкой мира среди юношей.

В мае 2019 года победила на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.

На Олимпийских играх в Токио (2021) завоевала бронзовую медаль с результатом 200 см.

В июле 2024 года на этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих вначале установила новый национальный рекорд с результатом 2,07 м, а затем побила державшийся с 1987 года мировой рекорд Стефки Костадиновой - 2,09 м, с первой попытки взяв высоту 2,10 м.

4 августа 2024 года стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, где получила заслуженное золото.

Девушка около 5 лет находится в отношениях с Назаром Степановым, тоже спортсменом. В прошлом году любимый сделал ей предложение, но свадьбу молодые люди пока что отложили.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)