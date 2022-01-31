Магнітні бурі вдарять в перші дні лютого: головний біль забезпечений всім

На початку лютого вдарить поспіль дві магнітні бурі. Перша буря буде досить потужна, а після неї піде ще один удар. Фахівці присвоїли обом бурям червоний рівень.

Коли на початку лютого очікуються магнітні бурі і як допомогти своєму організму – читайте в матеріалі нижче.

Дата магнітних бур

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, погіршення геомагнітної ситуації почнеться в ніч з 1 на 2 лютого. Вже до 6 години ранку 2 лютого магнітна буря досягне червоного рівня – рівня G1.

Найнебезпечнішими годинами стане період до 06:00 до 14:00. До вечора геомагнітна обстановка заспокоїться.

Очікується, що погіршення геомагнітної обстановки почнеться ще ввечері у вівторок, 1 лютого. І триватиме негативний вплив до кінця дня 2 лютого.

Другий удар піде через кілька днів - у суботу, 5 лютого. Він також стане дуже потужним і йому присвоїли червоний рівень G1.

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Чим небезпечні магнітні бурі

У дні магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття, зниження сил і концентрації. Особливо це небезпечно для людей з хронічними захворюваннями та для літніх людей.

Також можуть бути проблеми в роботі електронної техніки, може барахлити зв'язок.

Основні проблеми зі здоров'ям:

Головні болі, мігрень, запаморочення

Сонливість, безсоння

Перепади тиску і порушення серцевого ритму

Швидка стомлюваність, апатія, зниження концентрації

Втрата апетиту, нудота

Дратівливість, агресивність, підвищена емоційність, відчуття напруги

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках, в суглобах, біль на старих місцях переломів

Як можна допомогти організму

Фахівці рекомендують дотримуватися чіткого розпорядку дня, повноцінно висипатися (7-8 годин) і уникати надмірного фізичного та емоційного навантаження.

Вранці потрібно прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну. Вдень обов'язково погуляти на свіжому повітрі.

Всі фізичні та психоемоційні навантаження потрібно знизити, уникати стресів, конфліктів і перенапруги.

Енергійне тренування в спортзалі можна замінити походом на басейн.

В їжі варто віддати перевагу свіжим овочам і фруктам, а ось від жирної, гострої та шкідливої їжі варто відмовитися.

Кількість кави потрібно обмежити 1-2 чашками в день, пити побільше чаю з травами та лимоном. Від алкоголю потрібно відмовитися повністю.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, менше нервувати, а під руками тримати необхідні ліки.