Магнітні бурі накриють Землю в перших числах червня: названі небезпечні дати

Магнітні бурі викликані спалахами на сонці, і вони можуть мати негативний вплив на роботу різних систем зв'язку. Але найнеприємніший вплив будь-яких магнітних бур - це на здоров'я людини. У такі дні може сильно боліти голова, з'являється дратівливість і надмірна втома. Під ударом опиняються люди зі схильністю до метеозалежності, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.
Фахівці розповіли, що червень почнеться з невеликих, але тривалих магнітних бур і назвали всі небезпечні дати. Коли варто поберегти своє здоров'я – читайте в нашому матеріалі нижче.
За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 червня. Рівень бурі - всього 4 пункти. Однак цього буде достатньо, щоб люди відчули її вплив.
У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати та повноцінно висипатися. У раціоні варто відмовитися від гострих, жирних і шкідливих продуктів, не вживати алкоголь.
Поліпшити стан допоможе прогулянка на свіжому повітрі, плавання, контрастний душ або розслаблююча ванна. Також рекомендується вживати достатньо рідини, повноцінно харчуватися, знизити стреси та відпочивати в міру потреби.
Людям з хронічними захворюваннями потрібно контролювати свій стан і тримати під руками необхідні лікарські препарати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали пояснення головних болів на погоду і розповіли, як їх позбутися.
А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.