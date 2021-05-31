RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Магнітні бурі накриють Землю в перших числах червня: названі небезпечні дати

Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі викликані спалахами на сонці, і вони можуть мати негативний вплив на роботу різних систем зв'язку. Але найнеприємніший вплив будь-яких магнітних бур - це на здоров'я людини. У такі дні може сильно боліти голова, з'являється дратівливість і надмірна втома. Під ударом опиняються люди зі схильністю до метеозалежності, літні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Фахівці розповіли, що червень почнеться з невеликих, але тривалих магнітних бур і назвали всі небезпечні дати. Коли варто поберегти своє здоров'я – читайте в нашому матеріалі нижче.

Магнітні бурі в червні

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітна буря накриє Землю 1 і 2 червня. Рівень бурі - всього 4 пункти. Однак цього буде достатньо, щоб люди відчули її вплив.

Магнітні бурі в червні

Як можуть вплинути магнітні бурі на людину

  • Головні болі, запаморочення
  • Нудота, слабкість, загальне погіршення самопочуття
  • Порушення сну (безсоння, сильна сонливість)
  • Неможливість зосередитися, неуважність
  • Знижений або підвищений тиск
  • Болі в суглобах
  • Дратівливість, апатія, депресивні стани
  • Загострення хронічних захворювань
  • Проблеми з серцево-судинною або травною системою

Що рекомендують медики

У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму дня, вчасно лягати спати та повноцінно висипатися. У раціоні варто відмовитися від гострих, жирних і шкідливих продуктів, не вживати алкоголь.

Поліпшити стан допоможе прогулянка на свіжому повітрі, плавання, контрастний душ або розслаблююча ванна. Також рекомендується вживати достатньо рідини, повноцінно харчуватися, знизити стреси та відпочивати в міру потреби.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно контролювати свій стан і тримати під руками необхідні лікарські препарати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали пояснення головних болів на погоду і розповіли, як їх позбутися.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьемагнитная буря