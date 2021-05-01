Магнітні бурі в травні 2021: названі найнебезпечніші дати

Найнебезпечніші дати в травні

За даними лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, невеликий спалах очікується 2-3 травня, а після – сильна магнітна буря накриє Землю з 12 по 17 травня. Пік цієї бурі очікується 13-14 травня – фахівці дали їй рівень G1 і G2. Такий спалах може сильно відбитися не тільки на здоров'ї метеозалежних, але і на самопочутті абсолютно здорових людей.

Магнітні бурі в травні 2021

Чому люди відчувають погіршення самопочуття під час магнітних бур

Як пояснюють вчені, магнітні бурі - це спалахи на сонці. Саме з нього в простір потрапляє велика кількість заражених частинок. Сонячний вітер підхоплює ці частинки та несе в різних напрямках, в тому числі й до землі. А магнітні бурі виникають як захисна реакція магнітного поля Землі.

"Ці бурі проходять в залежності від того, в якому стані знаходиться Сонце. Якщо врахувати, що на Сонці є 11-річна періодичність, то в роки, коли спостерігається максимум сонячної активності, цих бур може бути кілька десятків на рік", - розповів доктор фізико-математичних наук Олександр Філатов у коментарі для ТСН.

Він додав, що з кожним роком кількість таких бур буде збільшуватися, оскільки попереду цикл високої активності.

Буря 13-14 травня може порушити роботу багатьох пристроїв

Магнітних бур з рівнем G2 вже давно не спостерігалося. І така буря може викликати не тільки головні болі, але і привести до порушення роботи багатьох систем і пристроїв. В енергосистемах високих широт можуть бути аварійні перепади напруги, наземному управлінню потрібно буде скорегувати управління космічними апаратами. Можуть бути перешкоди на радіохвилях, а в деяких штатах Америки можливо навіть Полярне сяйво.

Як знизити напругу в дні магнітних бур

Рекомендації медиків на такі дні досить прості: нормально висипатися, знизити фізичні навантаження, харчуватися здоровою їжею, дихати свіжим повітрям і пити досить звичайної води. Виключити конфлікти, стреси, далекі поїздки, алкоголь і постаратися не потрапляти під прямі промені сонця.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно побільше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.