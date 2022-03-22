Магнітні бурі в кінці березня і на початку квітня: названі найнебезпечніші дні

Дати магнітних бур

У березні очікується одна невелика магнітна буря - 27 числа. Сильна магнітна буря очікується з 31 березня по 2 квітня. Ця буря триватиме майже три дні та може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Наступна магнітна буря середньої інтенсивності очікується 7 квітня. Потім фахівці прогнозують ще одну бурю - з 18 по 20 квітня. Однак інтенсивність цієї бурі зараз передбачити неможливо.

Які симптоми найчастіше викликає магнітна буря

Головний біль

Порушення сну - сонливість, безсоння

Прискорене серцебиття, скачки тиску

Апатія, дратівливість, підвищена стомлюваність

Агресія, депресія та інші прояви психоемоційного спектра

Ломота в кістках, суглобах, в місцях давніх переломів

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Намагатися повноцінно висипатися і дотримуватися звичного розпорядку дня.

Більше дихати свіжим повітрям.

Фізичне навантаження краще знизити, не перенапружуватися і не перевантажувати нервову систему.

Вранці приймати контрастний душ, робити зарядку, ввечері – розслаблюючу ванну.

Обов'язково добре харчуватися та уникати шкідливу і гостру, солону їжу. Кількість кави знизити або замінити трав'яними чаями. Дуже важливо пити достатню кількість води.

У раціон включити овочі та фрукти, зелень. А від алкоголю варто відмовитися.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, менше напружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.