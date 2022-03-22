Магнітні бурі в кінці березня і на початку квітня: названі найнебезпечніші дні

Магнітні бурі виникають через спалахи темних плям на сонці та частинки плазми потрапляють в атмосферу Землі. Це викликає геомагнітні коливання.
Такі коливання призводять до погіршення самопочуття у людей, до спалахів дратівливості та загального нездужання.
Коли в кінці березня і на початку квітня варто поберегти своє здоров'я і знизити фізичні навантаження, розповіли у НВ.
Дати магнітних бур
У березні очікується одна невелика магнітна буря - 27 числа. Сильна магнітна буря очікується з 31 березня по 2 квітня. Ця буря триватиме майже три дні та може спровокувати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.
Наступна магнітна буря середньої інтенсивності очікується 7 квітня. Потім фахівці прогнозують ще одну бурю - з 18 по 20 квітня. Однак інтенсивність цієї бурі зараз передбачити неможливо.
Які симптоми найчастіше викликає магнітна буря
Як допомогти організму в дні магнітних бур
Намагатися повноцінно висипатися і дотримуватися звичного розпорядку дня.
Більше дихати свіжим повітрям.
Фізичне навантаження краще знизити, не перенапружуватися і не перевантажувати нервову систему.
Вранці приймати контрастний душ, робити зарядку, ввечері – розслаблюючу ванну.
Обов'язково добре харчуватися та уникати шкідливу і гостру, солону їжу. Кількість кави знизити або замінити трав'яними чаями. Дуже важливо пити достатню кількість води.
У раціон включити овочі та фрукти, зелень. А від алкоголю варто відмовитися.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, менше напружуватися, а необхідні ліки тримати під руками.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відновити сон в умовах війни та постійного стресу.
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