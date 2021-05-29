RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Магнітні бурі в червні 2021: названі всі небезпечні дати

Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у червні нарешті дадуть відпочити від сильного напруження і частих головних болів. Очікується тільки один сильний шторм, який може торкнутися самопочуття людей.

Які дні будуть найнебезпечнішими в червні 2021 і в які дати потрібно буде поберегти своє здоров'я – читайте в нашому матеріалі нижче.

Календар магнітних бур на Червень 2021

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря прогнозується тільки одна - 16 червня. Однак рівень її буде високий - до G1, а це означає, що погіршення самопочуття може настати напередодні, 15 червня і буде тривати до 17 червня.

Магнітні бурі в червні 2021

Невеликі геомагнітні коливання можливі також 2 і 3 червня, а також 8-9 червня. Однак ці шторми відчують тільки ті, у кого є схильність до метеочутливості.

Які погіршення здоров'я можуть бути в ці дні

  • Головний біль
  • Сонливість, безсоння, порушення режиму сну
  • Дратівливість, неуважність, забудькуватість, неможливість сконцентруватися, апатія, депресивні стани
  • Підвищення або зниження артеріального тиску, слабкість і загальний пригнічений стан
  • Проблеми з серцево-судинною системою, травною, нервовою та загострення хронічних захворювань

Як можна допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму сну і харчування

Більше відпочивати, не перенапружуватися, гуляти на свіжому повітрі та виконувати мінімальні фізичні вправи

Уникати сварок, конфліктів, стресів і не вплутуватися в з'ясування відносин

Допоможуть також контрастний душ і розслаблююча ванна

З раціону потрібно виключити жирну, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь

Вживання кави рекомендується знизити або виключити повністю, а ось звичайну воду потрібно пити відповідно до потреб організму

У пік активності Сонця не рекомендується перебувати під прямими променями, а прогулянку краще спланувати на ранкові або вечірні години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі дали пояснення головних болів на погоду і розповіли, як їх позбутися.

А також розповідали про те, що вчені зробили сенсаційну заяву про магнітні бурі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровье