Магнітні бурі в червні 2021: названі всі небезпечні дати

Календар магнітних бур на Червень 2021

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, сильна магнітна буря прогнозується тільки одна - 16 червня. Однак рівень її буде високий - до G1, а це означає, що погіршення самопочуття може настати напередодні, 15 червня і буде тривати до 17 червня.

Магнітні бурі в червні 2021

Невеликі геомагнітні коливання можливі також 2 і 3 червня, а також 8-9 червня. Однак ці шторми відчують тільки ті, у кого є схильність до метеочутливості.

Які погіршення здоров'я можуть бути в ці дні

Головний біль

Сонливість, безсоння, порушення режиму сну

Дратівливість, неуважність, забудькуватість, неможливість сконцентруватися, апатія, депресивні стани

Підвищення або зниження артеріального тиску, слабкість і загальний пригнічений стан

Проблеми з серцево-судинною системою, травною, нервовою та загострення хронічних захворювань

Як можна допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно строго дотримуватися режиму сну і харчування

Більше відпочивати, не перенапружуватися, гуляти на свіжому повітрі та виконувати мінімальні фізичні вправи

Уникати сварок, конфліктів, стресів і не вплутуватися в з'ясування відносин

Допоможуть також контрастний душ і розслаблююча ванна

З раціону потрібно виключити жирну, гостру і шкідливу їжу, а також алкоголь

Вживання кави рекомендується знизити або виключити повністю, а ось звичайну воду потрібно пити відповідно до потреб організму

У пік активності Сонця не рекомендується перебувати під прямими променями, а прогулянку краще спланувати на ранкові або вечірні години.