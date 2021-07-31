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Магнітні бурі в серпні 2021: названі найнебезпечніші дні для здоров'я

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Субота 31 липня 2021 10:32
Магнітні бурі в серпні 2021: названі найнебезпечніші дні для здоров'я Магнітні бурі в серпні 2021 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі здатні заподіяти чимало клопоту з самопочуттям не тільки метеозалежним людям, а й тим, у кого зі здоров'ям все в порядку. Бурі відрізняються інтенсивністю, частотою і можуть посилюватися в залежності від погодних умов.

Які дні в серпні будуть найнебезпечнішими і як знизити вплив магнітних бур на організм – читайте в нашому матеріалі нижче.

Графік магнітних бур на серпень

За прогнозом фахівців, серпень стане досить напруженим місяцем. Магнітних бур буде багато і йти вони будуть часом одна за одною. Перша хвиля накриє Землю 2-3 серпня. Ця буря буде невелика і погіршення самопочуття можуть відчути тільки метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Друга буря буде більш інтенсивна, вона очікується 10 серпня. Вплив цієї бурі буде більш сильним, можливе погіршення самопочуття, головні болі, стрибання тиску і проблеми з хронічними захворюваннями.

Найсильніша магнітна буря очікується в другій половині місяця - з 16 по 20 серпня. Її вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

Невелика буря очікується в кінці місяця - 29 серпня. Вона буде середньої інтенсивності та може спровокувати болі в м'язах, головні болі, стрибання тиску й емоційні перепади.

Які симптоми викликає магнітна буря

  • Головний біль, запаморочення
  • Загальне погіршення самопочуття, стрибання артеріального тиску
  • Сонливість, порушення сну, безсоння
  • Дратівливість, агресія, апатія, неможливість сконцентруватися
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур

  • Дотримуйтесь звичайного графіку сну
  • Знизьте фізичне та емоційне навантаження, більше відпочивайте і менше нервуйте
  • Виключіть з раціону важку їжу, алкоголь
  • Пийте менше кави, а більше трав'яного чаю, води, компотів зі свіжих фруктів
  • Більше гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте прямих сонячних променів
  • Слідкуйте за артеріальним тиском
  • Не вступайте в конфлікти та уникайте стресів
  • Вранці приймайте контрастний душ, ввечері - ванну з аромаслами або травами
  • Тримайте під руками необхідні препарати та пляшечку з водою

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як впоратися з організмом під час сильних перепадів погоди.

А також розповідали про те, що кардіолог дала поради, як позбутися від метеозалежності.

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