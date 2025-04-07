Магнитные бури устроят "качели". Какие дни опасные на этой неделе и как защититься

Прогноз магнитных бурь на 7-11 апреля

По данным лабораторий космического прогнозирования NOAA и NASA Space Weather, на этой неделе ожидаются умеренные и кратковременные геомагнитные возмущения:

7 апреля, понедельник: геомагнитный индекс Kp-4, умеренная магнитная буря

8 апреля, вторник: магнитная буря красного уровня, Кр-5. Рекомендовано ограничить стресс и физические нагрузки.

9 апреля, среда: активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей.

10 апреля, четверг: возможно усиление до Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость

11 апреля, пятница: активность спадет, ожидается индекс Кр-3

Стоит добавить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Стоит следить за обновленными прогнозами и предупреждениями от ученых.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на солнечную активность. Она возникает, когда заряженные частицы из корональных выбросов Солнца взаимодействуют с нашей атмосферой. И хотя Земля имеет естественный "щит" - магнитосферу, сильные бури могут пробивать его.

Как магнитные бури влияют на человека

Умеренные и сильные магнитные бури красного уровня могут влиять на жизнедеятельность человека. Это - ухудшение самочувствия у многих людей на планете и сбой в работе радио и электроприборов.

Основные симптомы:

Головная боль

Мигрень

Общая слабость

Сильная усталость

Бессонница или чрезмерная сонливость

Повышение давления

Раздражительность

Тревожность

Эмоциональная нестабильность

Снижение работоспособности

Обострение хронических заболеваний

Как защититься от магнитной бури

Специалисты дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и советуют больше отдыхать, полноценно высыпаться, уменьшать стрессы. А также?

Пить больше воды, избегать алкоголя и большого количества кофеина

Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку

Спать не менее 7-9 часов в сутки

Проветривать помещение

Делать прогулки на свежем воздухе

Полноценно и сбалансировано питаться

Контролировать давление

Людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и держать необходимые лекарства под рукой

При ухудшении самочувствия - обращаться к врачам за помощью