Магнитные бури устроят "качели". Какие дни опасные на этой неделе и как защититься

Магнитные бури в апреле 2025 года не сбавляют обороты. С 7 по 11 апреля ожидается умеренная и высокая геомагнитная активность, которая может повлиять на метеочувствительных людей, давление, сон и общее состояние.
Когда ожидаются магнитные бури в период с 7 по 11 апреля и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
По данным лабораторий космического прогнозирования NOAA и NASA Space Weather, на этой неделе ожидаются умеренные и кратковременные геомагнитные возмущения:
7 апреля, понедельник: геомагнитный индекс Kp-4, умеренная магнитная буря
8 апреля, вторник: магнитная буря красного уровня, Кр-5. Рекомендовано ограничить стресс и физические нагрузки.
9 апреля, среда: активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей.
10 апреля, четверг: возможно усиление до Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость
11 апреля, пятница: активность спадет, ожидается индекс Кр-3
Стоит добавить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Стоит следить за обновленными прогнозами и предупреждениями от ученых.
Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на солнечную активность. Она возникает, когда заряженные частицы из корональных выбросов Солнца взаимодействуют с нашей атмосферой. И хотя Земля имеет естественный "щит" - магнитосферу, сильные бури могут пробивать его.
Умеренные и сильные магнитные бури красного уровня могут влиять на жизнедеятельность человека. Это - ухудшение самочувствия у многих людей на планете и сбой в работе радио и электроприборов.
Основные симптомы:
Специалисты дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и советуют больше отдыхать, полноценно высыпаться, уменьшать стрессы. А также?
Людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и держать необходимые лекарства под рукой
При ухудшении самочувствия - обращаться к врачам за помощью
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center