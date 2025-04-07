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Магнитные бури устроят "качели". Какие дни опасные на этой неделе и как защититься

Понедельник 07 апреля 2025 07:00
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Магнитные бури устроят "качели". Какие дни опасные на этой неделе и как защититься Магнитные бури с 7 по 11 апреля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в апреле 2025 года не сбавляют обороты. С 7 по 11 апреля ожидается умеренная и высокая геомагнитная активность, которая может повлиять на метеочувствительных людей, давление, сон и общее состояние.

Когда ожидаются магнитные бури в период с 7 по 11 апреля и как защитить свой организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь на 7-11 апреля

По данным лабораторий космического прогнозирования NOAA и NASA Space Weather, на этой неделе ожидаются умеренные и кратковременные геомагнитные возмущения:

7 апреля, понедельник: геомагнитный индекс Kp-4, умеренная магнитная буря

8 апреля, вторник: магнитная буря красного уровня, Кр-5. Рекомендовано ограничить стресс и физические нагрузки.

9 апреля, среда: активность повысится до Кр-6. Возможно значительное ухудшение самочувствия у многих людей.

10 апреля, четверг: возможно усиление до Кр-5. Возможны головные боли, усталость и сонливость

11 апреля, пятница: активность спадет, ожидается индекс Кр-3

Стоит добавить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность может быстро меняться. Стоит следить за обновленными прогнозами и предупреждениями от ученых.

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на солнечную активность. Она возникает, когда заряженные частицы из корональных выбросов Солнца взаимодействуют с нашей атмосферой. И хотя Земля имеет естественный "щит" - магнитосферу, сильные бури могут пробивать его.

Как магнитные бури влияют на человека

Умеренные и сильные магнитные бури красного уровня могут влиять на жизнедеятельность человека. Это - ухудшение самочувствия у многих людей на планете и сбой в работе радио и электроприборов.

Основные симптомы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Общая слабость
  • Сильная усталость
  • Бессонница или чрезмерная сонливость
  • Повышение давления
  • Раздражительность
  • Тревожность
  • Эмоциональная нестабильность
  • Снижение работоспособности
  • Обострение хронических заболеваний

Как защититься от магнитной бури

Специалисты дают общие рекомендации на дни магнитных бурь и советуют больше отдыхать, полноценно высыпаться, уменьшать стрессы. А также?

  • Пить больше воды, избегать алкоголя и большого количества кофеина
  • Снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • Спать не менее 7-9 часов в сутки
  • Проветривать помещение
  • Делать прогулки на свежем воздухе
  • Полноценно и сбалансировано питаться
  • Контролировать давление

Людям с хроническими заболеваниями больше отдыхать и держать необходимые лекарства под рукой

При ухудшении самочувствия - обращаться к врачам за помощью

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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