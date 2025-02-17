Мощные магнитные бури накроют Украину на этой неделе: все опасные даты

Ученые прогнозируют повышенную солнечную активность в ближайшую неделю, с 17 по 21 февраля. Это приведет к геомагнитным возмущениям и даже мощному геошторму. В такие дни может ухудшаться самочувствие у людей, а еще - возможны проблемы с работой средств связи и техники.

Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе, сколько они продлятся и как защитить организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы приводят к выбросу в пространство большого количества энергии и заряженных частиц. Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли и начинает с ней взаимодействовать, возникает возмущение, которое называют магнитной бурей.

Как магнитные бури влияют на человека

Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.

Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу, сильную сонливость днем или плохой сон.

Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Туман в голове

Бессонница

Слабость

Сонливость днем

Быстрая утомляемость

Снижение концентрации и работоспособности

Повышение тревожности

Подавленность

Раздражительность

Агрессия

Депрессивные состояния

Скачки давления

Проблемы с сердцебиением

Прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

17 февраля (понедельник). Умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Возможно ухудшение самочувствия у людей, более чувствительных к изменениям погоды.

18 февраля (вторник). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Ожидается значительное геомагнитное возмущение, которое может привести к ухудшению самочувствия, в частности головной боли, повышенной усталости и раздражительности.

19 февраля (среда). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Продолжение геомагнитного возмущения, которое может влиять не только на самочувствие людей, но и вызвать сбой в работе электронных устройств и систем связи.

20 февраля (четверг). Снижение мощности магнитной бури (К-индекс 4). Геошторм пойдет на спад, однако влияние еще остается. Многие люди еще могут испытывать дискомфорт.

21 февраля (пятница). Уровень геомагнитной обстановки постепенно возвращается в норму (К-индекс 3).

Обратите внимание, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поэтому рекомендуется регулярно следить за обновлениями от официальных источников и ученых.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни придерживаться нормального распорядка дня, не перенапрягаться, ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки, заботиться о себе и близких.

Основные советы: