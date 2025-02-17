Мощные магнитные бури накроют Украину на этой неделе: все опасные даты
Ученые прогнозируют повышенную солнечную активность в ближайшую неделю, с 17 по 21 февраля. Это приведет к геомагнитным возмущениям и даже мощному геошторму. В такие дни может ухудшаться самочувствие у людей, а еще - возможны проблемы с работой средств связи и техники.
Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе, сколько они продлятся и как защитить организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы приводят к выбросу в пространство большого количества энергии и заряженных частиц. Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли и начинает с ней взаимодействовать, возникает возмущение, которое называют магнитной бурей.
Как магнитные бури влияют на человека
Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.
Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.
Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу, сильную сонливость днем или плохой сон.
Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Бессонница
- Слабость
- Сонливость днем
- Быстрая утомляемость
- Снижение концентрации и работоспособности
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Скачки давления
- Проблемы с сердцебиением
Прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю
17 февраля (понедельник). Умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Возможно ухудшение самочувствия у людей, более чувствительных к изменениям погоды.
18 февраля (вторник). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Ожидается значительное геомагнитное возмущение, которое может привести к ухудшению самочувствия, в частности головной боли, повышенной усталости и раздражительности.
19 февраля (среда). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Продолжение геомагнитного возмущения, которое может влиять не только на самочувствие людей, но и вызвать сбой в работе электронных устройств и систем связи.
20 февраля (четверг). Снижение мощности магнитной бури (К-индекс 4). Геошторм пойдет на спад, однако влияние еще остается. Многие люди еще могут испытывать дискомфорт.
21 февраля (пятница). Уровень геомагнитной обстановки постепенно возвращается в норму (К-индекс 3).
Обратите внимание, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поэтому рекомендуется регулярно следить за обновлениями от официальных источников и ученых.
Как защититься от магнитных бурь
Врачи советуют в такие дни придерживаться нормального распорядка дня, не перенапрягаться, ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки, заботиться о себе и близких.
Основные советы:
- Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки
- Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.
- Пить достаточно воды в течение суток
- Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
- Снизить физическую активность
- Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами
- Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.
Ранее мы писали о том, почему утром может часто болеть голова.
А еще рассказывали о том, какие популярные продукты могут вызвать головную боль.
При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, Met Office Space Weather
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.