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Мощные магнитные бури накроют Украину на этой неделе: все опасные даты

Понедельник 17 февраля 2025 07:00
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Мощные магнитные бури накроют Украину на этой неделе: все опасные даты Когда будут магнитные бури в период с 17 по 21 февраля (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые прогнозируют повышенную солнечную активность в ближайшую неделю, с 17 по 21 февраля. Это приведет к геомагнитным возмущениям и даже мощному геошторму. В такие дни может ухудшаться самочувствие у людей, а еще - возможны проблемы с работой средств связи и техники.

Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе, сколько они продлятся и как защитить организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Вспышки на Солнце и корональные выбросы массы приводят к выбросу в пространство большого количества энергии и заряженных частиц. Когда эта энергия достигает магнитосферы Земли и начинает с ней взаимодействовать, возникает возмущение, которое называют магнитной бурей.

Как магнитные бури влияют на человека

Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.

Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу, сильную сонливость днем или плохой сон.

Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Бессонница
  • Слабость
  • Сонливость днем
  • Быстрая утомляемость
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Повышение тревожности
  • Подавленность
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Депрессивные состояния
  • Скачки давления
  • Проблемы с сердцебиением

Прогноз магнитных бурь на ближайшую неделю

17 февраля (понедельник). Умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Возможно ухудшение самочувствия у людей, более чувствительных к изменениям погоды.

18 февраля (вторник). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Ожидается значительное геомагнитное возмущение, которое может привести к ухудшению самочувствия, в частности головной боли, повышенной усталости и раздражительности.

19 февраля (среда). Сильная магнитная буря красного уровня (К-индекс 5). Продолжение геомагнитного возмущения, которое может влиять не только на самочувствие людей, но и вызвать сбой в работе электронных устройств и систем связи.

20 февраля (четверг). Снижение мощности магнитной бури (К-индекс 4). Геошторм пойдет на спад, однако влияние еще остается. Многие люди еще могут испытывать дискомфорт.

21 февраля (пятница). Уровень геомагнитной обстановки постепенно возвращается в норму (К-индекс 3).

Обратите внимание, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поэтому рекомендуется регулярно следить за обновлениями от официальных источников и ученых.

Как защититься от магнитных бурь

Врачи советуют в такие дни придерживаться нормального распорядка дня, не перенапрягаться, ограничить физические и психоэмоциональные нагрузки, заботиться о себе и близких.

Основные советы:

  • Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки
  • Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.
  • Пить достаточно воды в течение суток
  • Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
  • Снизить физическую активность
  • Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами
  • Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.

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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, Met Office Space Weather

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