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Магнитные бури в декабре 2022: названы самые опасные дни

Магнитные бури в декабре 2022 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей. В такие дни возможны головные боли, чувство сильной усталости и сонливость. Также в дни магнитных бурь возможны обострения хронических заболеваний.

Полный график магнитных бурь на декабрь 2022 года - читайте ниже.

Магнитные бури (геомагнитные или солнечные) - это внутренние реакции Солнца. Происходит выброс солнечной массы, вспышки на поверхности светила и другие действия, из-за которых энергия рассеивается от Солнца во все стороны, в том числе и к Земле. При столкновении с магнитосферой Земли эта энергия провоцирует геомагнитную активность.

График магнитных бурь

1-3 декабря - средняя магнитная буря

8-9 декабря - небольшие магнитные колебания

15-17 декабря - средняя магнитная буря

21-23 декабря - небольшая магнитная буря

Какие симптомы могут возникать

В дни небольших магнитных колебаний ухудшение самочувствия обычно бывает у людей с хроническими заболеваниями, у пожилых людей. Также ее могут чувствовать люди с повышенной метеочувствительностью.

Чаще всего бывают такие недомогания:

  • Головная боль, головокружение
  • Раздражительность, резкие перепады настроения, депрессивные настроения, апатия
  • Скачки давления и нарушение сердечного ритма
  • Сильная сонливость или бессонница, проблемы с засыпанием и пробуждением
  • Боль в суставах, ломота в теле
  • Повышение тревожности, агрессия
  • Быстрая утомляемость, слабость, сильная усталость
  • Нарушение концентрации
  • Обострение хронических заболеваний

Как можно помочь организму в такие дни

Медики рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.

Очень важно полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов. А также полноценно питаться.

В рационе должны быть здоровые продукты, все вредное, острое, соленое - исключить. Кофе свести к минимуму, количество воды - увеличить и пить побольше травяного чая. Алкоголь стоит полностью исключить.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе, зарядка или пробежка. Вечером стоит за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, почитать спокойную книгу.

Людям с хроническими заболеваниями стоит аккуратнее распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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