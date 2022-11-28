Магнитные бури в декабре 2022: названы самые опасные дни

Магнитные бури могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей. В такие дни возможны головные боли, чувство сильной усталости и сонливость. Также в дни магнитных бурь возможны обострения хронических заболеваний.
Полный график магнитных бурь на декабрь 2022 года - читайте ниже.
Магнитные бури (геомагнитные или солнечные) - это внутренние реакции Солнца. Происходит выброс солнечной массы, вспышки на поверхности светила и другие действия, из-за которых энергия рассеивается от Солнца во все стороны, в том числе и к Земле. При столкновении с магнитосферой Земли эта энергия провоцирует геомагнитную активность.
1-3 декабря - средняя магнитная буря
8-9 декабря - небольшие магнитные колебания
15-17 декабря - средняя магнитная буря
21-23 декабря - небольшая магнитная буря
В дни небольших магнитных колебаний ухудшение самочувствия обычно бывает у людей с хроническими заболеваниями, у пожилых людей. Также ее могут чувствовать люди с повышенной метеочувствительностью.
Чаще всего бывают такие недомогания:
Медики рекомендуют в такие дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе. Желательно не вступать в конфликты и соблюдать нормальный режим дня.
Очень важно полноценно высыпаться - не менее 7-9 часов. А также полноценно питаться.
В рационе должны быть здоровые продукты, все вредное, острое, соленое - исключить. Кофе свести к минимуму, количество воды - увеличить и пить побольше травяного чая. Алкоголь стоит полностью исключить.
Взбодриться утром поможет контрастный душ, прогулка на свежем воздухе, зарядка или пробежка. Вечером стоит за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, почитать спокойную книгу.
Людям с хроническими заболеваниями стоит аккуратнее распределять свою нагрузку, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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