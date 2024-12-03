Магия будет разрушена? Стоит ли в начале отношений поднимать тему секса

По мнению специалиста, тема секса тоже важна в начале отношений. Конечно, обсуждать ее на первом свидании необязательно, но стоит проговорить хотя бы общие моменты, прежде чем вы окажетесь в постели с новым партнером.

"Нужны ли разговоры о сексе в начале отношений и до интима? Тема непростая, но очень важная. На первых свиданиях все кажется таким идеальным: вы смеетесь, говорите о любимых фильмах, ваши глаза светятся. А тут вдруг - бах! - "сексуальные разговоры". Не разрушит ли это магию?", - говорит Виталий Курсик.

Он отмечает, что секс - это часть отношений. И если вы хотите, чтобы эти отношения были честными и гармоничными, то избегать этой темы точно не стоит.

"Разговоры о сексе - это не о "как ты любишь?" или "когда займемся?". Это о границах, желаниях и взаимопонимании. Что для вас важно? Что важно вашему партнеру? Почему это стоит обсуждать?", - отмечает сексолог.

Во-первых, чтобы избежать недоразумений. Представьте, вы думаете, что все идет к интиму, а партнер - нет. Или вы хотите романтики, а другой - быстрого развития событий. Лучше разобраться сразу, чем потом разочаровываться.

Во-вторых, это о доверии. Если вы можете откровенно говорить на такие темы, это признак того, что между вами есть эмоциональная близость. А это - фундамент для любого счастливого союза.

"Как говорить, чтобы не было неловко? Не стоит превращать это в допрос или что-то суперсерьезное. Начните с легкого вопроса: "А как ты вообще относишься к интиму в отношениях?" или "Для тебя это важная часть отношений?" - советует специалист.

Он добавил, что не нужно деталей - это первый шаг, чтобы узнать позицию друг друга.

Обязательно ли это делать на старте? Нет, все зависит от ваших темпов. Если вы только узнаете любимые цвета друг друга, то о сексе можно поговорить чуть позже. Но если отношения быстро становятся более близкими, избегать этой темы тоже не стоит.

"Главное - открытость и взаимное уважение. Разговоры о сексе - это не смущение и не стыдно. Это о том, чтобы сделать ваши отношения еще крепче. Помните, что все великие вещи начинаются с малого: честного разговора и желания понимать друг друга", - советует Виталий Курсик.