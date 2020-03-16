В магазині Києва працівника побили за відсутність маски (відео)

В Україні ввели карантин через коронавірус з 12 березня. В одному з супермаркетів Києва покупці побили працівника магазину через те, що той працював без маски. Так стверджують на відео, яке опублікували в одному з Telegram-каналів Києва.

Все почалося з того, що покупець почав агресивно кричати на працівника магазину, чому він знаходиться на робочому місці без маски. Після цього зав'язалася жорстка сутичка, яку можна спостерігати у відеоролику.

На відео не вказується, в якому саме магазині столиці це сталося, і який працівник постраждав від неадекватного клієнта.

У Києві працівника магазину побили через відсутність медичної маски (YouTube)

Нагадаємо, що 11 березня в Україні ввели карантин через коронавірус. В результаті закрили всі навчальні заклади, дитячі садки, кінотеатри, а також заборонили масові зібрання людей, більше 200 осіб. Зазначимо, що працівників підприємств зобов'язали носити медичні маски і дотримуватися правил гігієни у вигляді дезінфекції рук.

Також відзначимо, що евакуйовані з Італії українці повернулися додому 15 березня. Літак з людьми приземлився в аеропорту Бориспіль.

Як ми раніше писали, в якості профілактики коронавіруса рекомендується якнайчастіше використовувати антисептик і мити руки з милом. Якщо можливості купити антисептик немає, то його цілком можна виготовити самому, забезпечивши їм на довгий час не тільки себе, але і свою сім'ю.