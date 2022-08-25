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У магазинах Росії розмітають препарати з йодом і вимірювачі радіації

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Четвер 25 серпня 2022 18:46
У магазинах Росії розмітають препарати з йодом і вимірювачі радіації Колаж РБК-Україна: росіяни розкуповують йодид калію і вимірювачі радіації
Автор: Володимир Костирін

На новинному фоні навколо ситуації на захопленій російськими військами Запорізької АЕС, обстрілів окупантами території атомної електростанції та загрози терактів, жителі РФ стали досить активно купувати прилади для вимірювання рівня радіації та йодиду калію.

Про це передає російський Forbes.

Як свідчать дані сервісу Moneyplace, який аналізує роботу російських інтернет-ритейлерів і маркетплейсів Ozon і Wildberries, навесні і влітку такі продажі зросли в кілька разів.

Зокрема, обсяг продажів йодиду калію і містять його препаратів збільшився на 103% у квітні порівняно з березнем, на 40% в травні в порівнянні з квітнем і на 42% в липні в порівнянні з червнем.

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Найактивніше продають на Ozon і Wildberries таблетки "Йод+Селен", таблетки йодиду калію, капсули Liquid Iodine і капсули органічного йоду.

Аналітики також вивчили динаміку продажів товарів в інтернеті, в назві яких є словосполучення "від радіації".

За даними Moneyplace в період з 1 по 22 серпня продажі дозиметрів для вимірювання радіації на зазначених маркетплейсах зросли на 161% порівняно з липнем.

Як повідомлялося раніше, за інформацією "Енергоатому", на Запорізькій АЕС через регулярні обстріли існує ризик порушення норм радіаційної безпеки, і російські військові пошкодили естакаду.

Нагадаємо, що в умовах постійних погроз з боку РФ про застосування ядерної зброї, в МОЗ пояснили українцям, що таке йодна профілактика і кому потрібно приймати препарат йодиду калію.

Додамо, перед цим ми писали про те, як потрібно поводитися в разі ядерної загрози.

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Російська Федерація Йод магазины радиационная опасность Ядерна безпека
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