У магазинах Росії розмітають препарати з йодом і вимірювачі радіації

На новинному фоні навколо ситуації на захопленій російськими військами Запорізької АЕС, обстрілів окупантами території атомної електростанції та загрози терактів, жителі РФ стали досить активно купувати прилади для вимірювання рівня радіації та йодиду калію.

Як свідчать дані сервісу Moneyplace, який аналізує роботу російських інтернет-ритейлерів і маркетплейсів Ozon і Wildberries, навесні і влітку такі продажі зросли в кілька разів.

Зокрема, обсяг продажів йодиду калію і містять його препаратів збільшився на 103% у квітні порівняно з березнем, на 40% в травні в порівнянні з квітнем і на 42% в липні в порівнянні з червнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ У ЄС попередили про ядерну катастрофу на ЗАЕС і звернулися із закликом до Росії

Найактивніше продають на Ozon і Wildberries таблетки "Йод+Селен", таблетки йодиду калію, капсули Liquid Iodine і капсули органічного йоду.

Аналітики також вивчили динаміку продажів товарів в інтернеті, в назві яких є словосполучення "від радіації".

За даними Moneyplace в період з 1 по 22 серпня продажі дозиметрів для вимірювання радіації на зазначених маркетплейсах зросли на 161% порівняно з липнем.