Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы

Ранее мы сообщали, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций.

Также мы писали о 4 простых правилах, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Мауо clinic.