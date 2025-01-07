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Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы

Какие продукты полезны для костей и суставов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровые суставы и кости - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому стоит вовремя защитить организм и сделать это можно с помощью питания.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые полезны для костей и суставов.

Что добавить в рацион

По словам диетолога Ольги Безуглой, суставы и кости выполняют огромную работу каждый день, поэтому поддержание их здоровья - это инвестиция в будущее.

Кальций - основа прочности костей

Кальций является ключевым для здоровья костной ткани.

Его можно найти в:

  • молочных продуктах (йогурт, творог, кефир)
  • растительных альтернативах (миндальное молоко, тофу с кальцием)
  • темно-зеленых овощах (брокколи, шпинат)

Витамин D для усвоения кальция

Этот витамин способствует лучшему усвоению кальция. Его можно получить его из:

  • жирной рыбы (лосось, скумбрия)
  • яичных желтков
  • пищевых добавок (по рекомендации врача)

Коллаген для суставов

Коллаген поддерживает эластичность и здоровье хрящей. Он содержится в:

  • холодце, бульонах из костей
  • коллагеновых добавках (проверьте качество перед покупкой)

Омега-3 жирные кислоты против воспаления

Они уменьшают воспалительные процессы в суставах и содержатся в таких продуктах:

  • жирная рыба (сельдь, сардины)
  • льняное семя, грецкие орехи и чиа.

Антиоксиданты для защиты суставов

Продукты, богатые витамином С и полифенолами, поддерживают восстановление тканей. К ним относятся:

  • цитрусовые, киви, ягоды
  • зеленый чай и какао

К тому же соль в большом количестве в организме вымывает кальций. Тогда как переработанные продукты и сахар усиливают воспаление.

  • возраст - с возрастом ваши кости становятся тоньше и слабее

 

Ранее мы сообщали, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций.

Также мы писали о 4 простых правилах, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Мауо clinic.

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