Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы

Здоровые суставы и кости - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому стоит вовремя защитить организм и сделать это можно с помощью питания.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые полезны для костей и суставов.
По словам диетолога Ольги Безуглой, суставы и кости выполняют огромную работу каждый день, поэтому поддержание их здоровья - это инвестиция в будущее.
Кальций - основа прочности костей
Кальций является ключевым для здоровья костной ткани.
Его можно найти в:
Витамин D для усвоения кальция
Этот витамин способствует лучшему усвоению кальция. Его можно получить его из:
Коллаген для суставов
Коллаген поддерживает эластичность и здоровье хрящей. Он содержится в:
Омега-3 жирные кислоты против воспаления
Они уменьшают воспалительные процессы в суставах и содержатся в таких продуктах:
Антиоксиданты для защиты суставов
Продукты, богатые витамином С и полифенолами, поддерживают восстановление тканей. К ним относятся:
К тому же соль в большом количестве в организме вымывает кальций. Тогда как переработанные продукты и сахар усиливают воспаление.
Ранее мы сообщали, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций.
Также мы писали о 4 простых правилах, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Мауо clinic.