Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы

Какие продукты полезны для костей и суставов (фото: Freepik)

Здоровые суставы и кости - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому стоит вовремя защитить организм и сделать это можно с помощью питания.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые полезны для костей и суставов.

Что добавить в рацион По словам диетолога Ольги Безуглой, суставы и кости выполняют огромную работу каждый день, поэтому поддержание их здоровья - это инвестиция в будущее. Кальций - основа прочности костей Кальций является ключевым для здоровья костной ткани. Его можно найти в: молочных продуктах (йогурт, творог, кефир)

растительных альтернативах (миндальное молоко, тофу с кальцием)

темно-зеленых овощах (брокколи, шпинат) Витамин D для усвоения кальция Этот витамин способствует лучшему усвоению кальция. Его можно получить его из: жирной рыбы (лосось, скумбрия)

яичных желтков

пищевых добавок (по рекомендации врача) Коллаген для суставов Коллаген поддерживает эластичность и здоровье хрящей. Он содержится в: холодце, бульонах из костей

коллагеновых добавках (проверьте качество перед покупкой) Омега-3 жирные кислоты против воспаления Они уменьшают воспалительные процессы в суставах и содержатся в таких продуктах: жирная рыба (сельдь, сардины)

льняное семя, грецкие орехи и чиа. Антиоксиданты для защиты суставов Продукты, богатые витамином С и полифенолами, поддерживают восстановление тканей. К ним относятся: цитрусовые, киви, ягоды

зеленый чай и какао К тому же соль в большом количестве в организме вымывает кальций. Тогда как переработанные продукты и сахар усиливают воспаление. Что влияет на здоровье костей Ряд факторов может влиять на здоровье костей. Например: физическая активность - люди, которые физически неактивны, имеют более высокий риск остеопороза

употребление табака и алкоголя - это способствует слабости костей. Подобным образом регулярное употребление более одного алкогольного напитка в день для женщин или двух алкогольных напитков в день для мужчин может увеличить риск остеопороза

возраст - с возрастом ваши кости становятся тоньше и слабее

уровень гормонов - слишком много гормонов щитовидной железы может вызвать потерю костной массы. У женщин потеря костной массы резко возрастает во время менопаузы из-за снижения уровня эстрогена

расстройства питания и другие состояния - строгое ограничение потребления пищи и недостаточный вес ослабляют кости как у мужчин, так и у женщин