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Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы

Вторник 07 января 2025 13:38
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Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы Какие продукты полезны для костей и суставов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Здоровые суставы и кости - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому стоит вовремя защитить организм и сделать это можно с помощью питания.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые полезны для костей и суставов.

Что добавить в рацион

По словам диетолога Ольги Безуглой, суставы и кости выполняют огромную работу каждый день, поэтому поддержание их здоровья - это инвестиция в будущее.

Кальций - основа прочности костей

Кальций является ключевым для здоровья костной ткани.

Его можно найти в:

  • молочных продуктах (йогурт, творог, кефир)
  • растительных альтернативах (миндальное молоко, тофу с кальцием)
  • темно-зеленых овощах (брокколи, шпинат)

Витамин D для усвоения кальция

Этот витамин способствует лучшему усвоению кальция. Его можно получить его из:

  • жирной рыбы (лосось, скумбрия)
  • яичных желтков
  • пищевых добавок (по рекомендации врача)

Коллаген для суставов

Коллаген поддерживает эластичность и здоровье хрящей. Он содержится в:

  • холодце, бульонах из костей
  • коллагеновых добавках (проверьте качество перед покупкой)

Омега-3 жирные кислоты против воспаления

Они уменьшают воспалительные процессы в суставах и содержатся в таких продуктах:

  • жирная рыба (сельдь, сардины)
  • льняное семя, грецкие орехи и чиа.

Антиоксиданты для защиты суставов

Продукты, богатые витамином С и полифенолами, поддерживают восстановление тканей. К ним относятся:

  • цитрусовые, киви, ягоды
  • зеленый чай и какао

К тому же соль в большом количестве в организме вымывает кальций. Тогда как переработанные продукты и сахар усиливают воспаление.

Что влияет на здоровье костей

Ряд факторов может влиять на здоровье костей. Например:

  • физическая активность - люди, которые физически неактивны, имеют более высокий риск остеопороза
  • употребление табака и алкоголя - это способствует слабости костей. Подобным образом регулярное употребление более одного алкогольного напитка в день для женщин или двух алкогольных напитков в день для мужчин может увеличить риск остеопороза
  • возраст - с возрастом ваши кости становятся тоньше и слабее
  • уровень гормонов - слишком много гормонов щитовидной железы может вызвать потерю костной массы. У женщин потеря костной массы резко возрастает во время менопаузы из-за снижения уровня эстрогена
  • расстройства питания и другие состояния - строгое ограничение потребления пищи и недостаточный вес ослабляют кости как у мужчин, так и у женщин

Ранее мы сообщали, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций.

Также мы писали о 4 простых правилах, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Мауо clinic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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