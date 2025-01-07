Должен есть каждый: диетолог назвала продукты, которые укрепляют кости и суставы
Здоровые суставы и кости - основа полноценной активной жизни. Болезни суставов значительно "помолодели", поэтому стоит вовремя защитить организм и сделать это можно с помощью питания.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о продуктах, которые полезны для костей и суставов.
Что добавить в рацион
По словам диетолога Ольги Безуглой, суставы и кости выполняют огромную работу каждый день, поэтому поддержание их здоровья - это инвестиция в будущее.
Кальций - основа прочности костей
Кальций является ключевым для здоровья костной ткани.
Его можно найти в:
- молочных продуктах (йогурт, творог, кефир)
- растительных альтернативах (миндальное молоко, тофу с кальцием)
- темно-зеленых овощах (брокколи, шпинат)
Витамин D для усвоения кальция
Этот витамин способствует лучшему усвоению кальция. Его можно получить его из:
- жирной рыбы (лосось, скумбрия)
- яичных желтков
- пищевых добавок (по рекомендации врача)
Коллаген для суставов
Коллаген поддерживает эластичность и здоровье хрящей. Он содержится в:
- холодце, бульонах из костей
- коллагеновых добавках (проверьте качество перед покупкой)
Омега-3 жирные кислоты против воспаления
Они уменьшают воспалительные процессы в суставах и содержатся в таких продуктах:
- жирная рыба (сельдь, сардины)
- льняное семя, грецкие орехи и чиа.
Антиоксиданты для защиты суставов
Продукты, богатые витамином С и полифенолами, поддерживают восстановление тканей. К ним относятся:
- цитрусовые, киви, ягоды
- зеленый чай и какао
К тому же соль в большом количестве в организме вымывает кальций. Тогда как переработанные продукты и сахар усиливают воспаление.
Что влияет на здоровье костей
Ряд факторов может влиять на здоровье костей. Например:
- физическая активность - люди, которые физически неактивны, имеют более высокий риск остеопороза
- употребление табака и алкоголя - это способствует слабости костей. Подобным образом регулярное употребление более одного алкогольного напитка в день для женщин или двух алкогольных напитков в день для мужчин может увеличить риск остеопороза
- возраст - с возрастом ваши кости становятся тоньше и слабее
- уровень гормонов - слишком много гормонов щитовидной железы может вызвать потерю костной массы. У женщин потеря костной массы резко возрастает во время менопаузы из-за снижения уровня эстрогена
- расстройства питания и другие состояния - строгое ограничение потребления пищи и недостаточный вес ослабляют кости как у мужчин, так и у женщин
Ранее мы сообщали, от чего отказаться для здоровых костей, и нужен ли для них кальций.
Также мы писали о 4 простых правилах, которые помогут сохранить суставы крепкими и здоровыми.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой и сайт Мауо clinic.
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