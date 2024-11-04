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Имеет уникальный состав: диетолог назвала добавку, которую все сравнивают с пармезаном

Чем полезны пищевые дрожжи для организма (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Пищевые дрожжи - уникальная по химическому составу пищевая добавка, которая не имеет ничего общего с пекарскими дрожжами. Она содержит много витаминов и даже способна оказывать положительное воздействие на иммунитет.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как лучше добавить пищевые дрожжи в свой рацион.

В чем польза

По словам диетолога Натальи Самойленко, пищевые дрожжи способствуют потреблению витамина В. Также они являются полноценным белком и хорошим источником витаминов группы B, таких как B12.

В составе также есть бета-глюкан, который помогает поддержать иммунитет с помощью двух механизмов. Первый - усиление иммунных реакций, а второй - уменьшение воспаление.

К тому же они содержат клетчатку, что дополнительно способствует пищеварению и уменьшает запоры.

Пищевые дрожжи выращивают в больших баках с мелассой - продуктом переработки сахарного тростника или сахарной свеклы.

,

энергией и выносливостью.

Побочные эффекты

После употребления такой пищевой добавки могут возникнуть следующие побочные эффекты:

  • ﻿﻿дискомфортные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта в случае слишком быстрого введения в рацион
  • ﻿﻿головные боли, мигрени
  • ﻿﻿покраснение кожи

Также неактивные пищевые дрожжи не следует употреблять при аллергии и индивидуальной непереносимости, заболеваниях кишечника, гипертонии и глаукомы. В таких случаях продукт может усугубить течение болезни.

Не следует вводить в рацион добавку и людям с дрожжевой чувствительностью.

Как принимать

Пищевые дрожжи обладают сырным, ореховым вкусом, который некоторые люди сравнивают с пармезаном. Уникальный приятный вкус пищевых дрожжей делает их популярным веганским заменителем тертых сыров.

Можно посыпать им салат, вареные овощи и печеный картофель или кашу.

Вы также можете использовать его в соусах, супах, заправках, для салатов и домашней выпечки.

"Что касается дозировки дрожжей в виде порошка или хлопьев, то оно не должно превышать 2-х столовых ложек в сутки, чтобы избежать проявления побочных эффектов", - отметила диетолог.

Важно знать, чтобы не спровоцировать аллергические реакции или побочные проявления со стороны пищеварительной системы, вводите неактивные дрожжи в рацион постепенно, со временем увеличивая размер порции.

 

Ранее тренер рассказывал, действительно ли дорогие продукты полезны.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Real simple.

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