Имеет уникальный состав: диетолог назвала добавку, которую все сравнивают с пармезаном

Пищевые дрожжи - уникальная по химическому составу пищевая добавка, которая не имеет ничего общего с пекарскими дрожжами. Она содержит много витаминов и даже способна оказывать положительное воздействие на иммунитет.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как лучше добавить пищевые дрожжи в свой рацион.

В чем польза

По словам диетолога Натальи Самойленко, пищевые дрожжи способствуют потреблению витамина В. Также они являются полноценным белком и хорошим источником витаминов группы B, таких как B12.

В составе также есть бета-глюкан, который помогает поддержать иммунитет с помощью двух механизмов. Первый - усиление иммунных реакций, а второй - уменьшение воспаление.

К тому же они содержат клетчатку, что дополнительно способствует пищеварению и уменьшает запоры.

Пищевые дрожжи выращивают в больших баках с мелассой - продуктом переработки сахарного тростника или сахарной свеклы.

Их изготовляют из штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Исследования показывают, что этот штамм дрожжей может поддержать иммунную систему , уменьшить воспаление и помочь предотвратить кишечные заболевания.

Этот продукт является источником высококачественного белка. Только 2 ст.л пищевых дрожжей содержат 5 граммов белка, что обеспечивает организм энергией и выносливостью.

Побочные эффекты

После употребления такой пищевой добавки могут возникнуть следующие побочные эффекты:

﻿﻿дискомфортные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта в случае слишком быстрого введения в рацион

﻿﻿головные боли, мигрени

﻿﻿покраснение кожи

Также неактивные пищевые дрожжи не следует употреблять при аллергии и индивидуальной непереносимости, заболеваниях кишечника, гипертонии и глаукомы. В таких случаях продукт может усугубить течение болезни.

Не следует вводить в рацион добавку и людям с дрожжевой чувствительностью.

Как принимать

Пищевые дрожжи обладают сырным, ореховым вкусом, который некоторые люди сравнивают с пармезаном. Уникальный приятный вкус пищевых дрожжей делает их популярным веганским заменителем тертых сыров.

Можно посыпать им салат, вареные овощи и печеный картофель или кашу.

Вы также можете использовать его в соусах, супах, заправках, для салатов и домашней выпечки.

"Что касается дозировки дрожжей в виде порошка или хлопьев, то оно не должно превышать 2-х столовых ложек в сутки, чтобы избежать проявления побочных эффектов", - отметила диетолог.

Важно знать, чтобы не спровоцировать аллергические реакции или побочные проявления со стороны пищеварительной системы, вводите неактивные дрожжи в рацион постепенно, со временем увеличивая размер порции.