Имеет уникальный состав: диетолог назвала добавку, которую все сравнивают с пармезаном
Пищевые дрожжи - уникальная по химическому составу пищевая добавка, которая не имеет ничего общего с пекарскими дрожжами. Она содержит много витаминов и даже способна оказывать положительное воздействие на иммунитет.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как лучше добавить пищевые дрожжи в свой рацион.
В чем польза
По словам диетолога Натальи Самойленко, пищевые дрожжи способствуют потреблению витамина В. Также они являются полноценным белком и хорошим источником витаминов группы B, таких как B12.
В составе также есть бета-глюкан, который помогает поддержать иммунитет с помощью двух механизмов. Первый - усиление иммунных реакций, а второй - уменьшение воспаление.
К тому же они содержат клетчатку, что дополнительно способствует пищеварению и уменьшает запоры.
Пищевые дрожжи выращивают в больших баках с мелассой - продуктом переработки сахарного тростника или сахарной свеклы.
Их изготовляют из штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Исследования показывают, что этот штамм дрожжей может поддержать иммунную систему, уменьшить воспаление и помочь предотвратить кишечные заболевания.
Этот продукт является источником высококачественного белка. Только 2 ст.л пищевых дрожжей содержат 5 граммов белка, что обеспечивает организм энергией и выносливостью.
Побочные эффекты
После употребления такой пищевой добавки могут возникнуть следующие побочные эффекты:
- дискомфортные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта в случае слишком быстрого введения в рацион
- головные боли, мигрени
- покраснение кожи
Также неактивные пищевые дрожжи не следует употреблять при аллергии и индивидуальной непереносимости, заболеваниях кишечника, гипертонии и глаукомы. В таких случаях продукт может усугубить течение болезни.
Не следует вводить в рацион добавку и людям с дрожжевой чувствительностью.
Как принимать
Пищевые дрожжи обладают сырным, ореховым вкусом, который некоторые люди сравнивают с пармезаном. Уникальный приятный вкус пищевых дрожжей делает их популярным веганским заменителем тертых сыров.
Можно посыпать им салат, вареные овощи и печеный картофель или кашу.
Вы также можете использовать его в соусах, супах, заправках, для салатов и домашней выпечки.
"Что касается дозировки дрожжей в виде порошка или хлопьев, то оно не должно превышать 2-х столовых ложек в сутки, чтобы избежать проявления побочных эффектов", - отметила диетолог.
Важно знать, чтобы не спровоцировать аллергические реакции или побочные проявления со стороны пищеварительной системы, вводите неактивные дрожжи в рацион постепенно, со временем увеличивая размер порции.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Real simple.
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