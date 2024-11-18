Имеет серьезную болезнь легких. Дэвид Линч откровенно рассказал о состоянии своего здоровья

Известному американскому режиссеру Дэвиду Линчу несколько лет назад поставили диагноз эмфизема , которая появилась на фоне его злоупотребления курением. Теперь стало известно, что 78-летняя звезда больше не может выходить на прогулку без кислородной маски.

Что об этом известно, подробно пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание New York Post .

Что известно о состоянии здоровья Дэвида Линча

"Важной частью моей жизни было курение. Я любил запах табака, вкус табака, я любил зажигать сигареты. Для меня это означало то, что я действительно являюсь художником и режиссером", - делился подробностями Дэвид.

Эмфизема, как известно, приводит к появлению одышки. С таким заболеванием курение категорически запрещается, поскольку может еще больше усугубить ситуацию. Звезда признавался, что не раз пытался бросить курить, но сделать это окончательно ему так и не удалось.

"Много-много раз я пытался, но когда мне становилось сложно, я закуривал первую сигарету, и начиналось мое путешествие в один конец к раю", - говорил он.

Следующие два года после диагноза знаменитость все еще продолжал курить. Но впоследствии ему удалось собрать всю свою силу воли в кулак и отказаться от сигарет:

"Я увидел надпись на стене, и там было написано: "Ты умрешь через неделю, если не остановишься". Я едва мог двигаться, не хватая воздуха. Освобождение стало моим единственным выбором", - вспомнил режиссер опыт, который сильно повлиял на него.

Эмфизему у режиссера диагностировали в 2020 году (фото: facebook.com/davidlynchofficial)

Вредная привычка также стала причиной того, что Дэвид не может передвигаться без использования кислородной маски. В противном случае у него начинается сильная одышка. Но, по словам режиссера, даже в таких обстоятельствах он не жалеет, что посвятил курению годы своей жизни.

"Трудно жить с эмфиземой. Я едва могу ходить по комнате. Это ощущение, будто вы ходите с полиэтиленовым пакетом на голове. Но я не жалею об этом. Для меня это было важно. Я много желаю того, чего желает каждый зависимый, - чтобы то , что мы любим, приносило пользу для нас", - заявлял Линч.

Также звезда обратился к другим курильщикам и сказал им:

"Я действительно хочу это донести. Задумайтесь над этим. Вы можете бросить вещи, которые в конечном итоге вас убьют. Я обязан - им и себе - что имею смелость сказать это".

Теперь Линч призывает других бросить курить (фото: facebook.com/davidlynchofficial)

До серьезных проблем со здоровьем знаменитость успел поработать над съемками масштабного проекта - сериала "Твин Пикс: Возвращение". Это произошло еще в 2017 году. Киноработа стала продолжением оригинального сериала, который показывали с 1990 по 1991 год, а также приквелу 1992 "Твин Пикс: Огонь, иди со мной".

К слову, Дэвид Линч - представитель американского независимого кинематографа, и его работы отличаются яркими элементами сюрреализма, атмосферой ужаса и бредов, а также удивительными, метафорическими образами с добавлением оригинальной музыки.